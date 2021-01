By

In amore, vuole il detto, vince chi fugge. Bene, per i segni zodiacali più fedeli questo non è assolutamente vero! Ecco quali sono i primi 5.

Ti sei mai chiesto se il tuo partner ti sia estremamente fedele oppure capace di mettere in pericolo la tua relazione con un tradimento?

Le stelle ed i pianeti possono aiutarci a capire quanto è serio il tuo partner (od anche il tuo atteggiamento), in base solo al tuo segno zodiacale.

Sei pronto a scoprire tutti i difetti (ed i pregi) di chi ti circonda, grazie al loro segno?

Bene, allora leggiamo insieme quali sono i segni zodiacali più leali e che non tradirebbero mai il partner.

Segni zodiacali più fedeli: ecco le prime cinque posizioni

Fedele ed amorevole oppure traditore e fedifrago?

Scopri se il tuo partner è uno dei segni più leali di tutto lo zodiaco o se, come ti abbiamo già detto qui, è al primo posto della classifica dei segni più infedeli!

La data di nascita di qualcuno, infatti, può svelarci moltissimi dei suoi “talenti“.

Qui ti abbiamo dato la classifica dei segni più bravi a letto: dove ti collochi tu e dove si colloca il tuo partner?

Certo, prima dovreste prima anche controllare di non essere una delle peggiori coppie dello zodiaco!

Scopriamo quali sono i segni che, una volta che si sono innamorati profondamente, non tradirebbero mai né commetterebbero mai un’infedeltà.

Quinto posto: il Sagittario

Al quinto posto della nostra classifica dei segni zodiacali più fedeli troviamo il Sagittario.

Questo segno che può sembrare decisamente freddo e distaccato, a volte, è invece decisamente tradizionalista.

Un Sagittario non tradirebbe mai un partner, più per evitare di subire il biasimo di un giudizio anche solo personale.

Insomma, i nati sotto il segno del Sagittario hanno un grande rispetto dell’istituzione della relazione e, di loro, potete fidarvi ad occhi chiusi.

Pesci al quarto posto

Romantici e sentimentali, i Pesci non riescono proprio ad immaginare di tradire il partner del quale sono veramente innamorati!

Certo, bisogna solo stare attenti a non dare loro la sensazione che ci sia qualcosa che non va; appena un Pesci percepisce che voi potreste tradirlo la situazione cambia repentinamente.

Questo segno, però, ha veramente a cuore il benessere della coppia e farebbe veramente di tutto per non tradire.

Insomma di un Pesci potete veramente fidarvi!

Primo gradino del podio: il Cancro

Segno d’acqua capace di grandi sentimenti ma anche di grandi vendette, il Cancro è proprio uno di quei segni che difficilmente tradisce.

Il motivo è che non sopporta bugie e non ferirebbe mai qualcuno a cui tiene volontariamente.

Un Cancro, infatti, tiene troppo ai sentimenti degli altri per tradire; tutti i suoi cambiamenti d’umore lunatici ed altalenanti spariscono quando si tratta di affrontare gli affari del cuore.

Insomma, potete aspettarvi una totale trasparenza da un Cancro!

Capricorno al secondo posto

Anche se è un segno che, spesso, pensa al proprio benessere ed ai propri interessi piuttosto che a quelli degli altri, il Capricorno può essere uno dei segni più fedeli di tutto lo zodiaco!

Quando credono veramente ad una relazione, infatti, i nati sotto questo segno diventano improvvisamente i più corretti e fedeli.

Non si permettono scappatelle oppure deviazioni: vogliono stare solo con voi!

Insomma l’amore diventa una questione “pratica“; in quanto segni di terra affrontano i sentimenti in maniera decisamente concreta!

Leone: al primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fedeli

Nonostante si tratti di un segno decisamente difficile da gestire (come tutti quelli di fuoco), il Leone fa mostra di una lealtà veramente indissolubile quando si parla d’amore!

Una volta che siete entrati nelle sue grazie, infatti, il Leone farà di tutto per difendere il vostro onore.

Un Leone non apprezza giochetti e sotterfugi: piuttosto che tradirvi sopporterebbe le pene dell’inferno.