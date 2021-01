Quali sono i segni dello zodiaco più bravi a letto? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni nella classifica dei bravi “amanti”!

Quanto sei bravo a letto? No, non vale chiederlo al partner o darti una valutazione da solo! Secondo le stelle, comunque, ci sono dei segni che sono decisamente più “rodati” di altri quando si tratta di darsi da fare sotto le coperte.

Scopriamo insieme la classifica e le prime cinque posizioni dei segni più sensuali di tutto lo zodiaco!

Segni più bravi a letto: ecco le prime cinque posizioni

Ti sei mai fermato a pensare che, forse, la posizione in cui si trovavano le stelle quando sei nato potrebbe influire sulla tua capacità sotto le lenzuola?

Abbiamo già cercato di capire quali sono i segni più sensuali dello zodiaco ed anche quali sono quelli che, con ogni probabilità, tradiscono di più.

Non preoccuparti se non sei nella classifica delle posizioni più alte! Dopotutto, quello che conta davvero in termini di oroscopo, è conoscere la posizione di Mercurio e Venere (i pianeti dell’amore) al momento della tua nascita.

Se, poi, ci metti anche che per essere veramente bravi sotto le lenzuola ci vuole rispetto, considerazione, passione ed interesse, il problema di non essere in classifica diventa ancor meno importante, no?

Bene, adesso cerchiamo di capire quanto sono bravi i segni sotto le lenzuola!

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni dei segni più capaci di darsi da fare in camera da letto. Ci sei anche tu nella classifica?

Quinto posto: Leone

Il Leone occupa il quinto posto della classifica dei segni più bravi sotto le coperte e, di certo, questa posizione lo farà sicuramente arrabbiare!

Passionale e focoso com’è, infatti, potrebbe addirittura sentirsi offeso di non trovarsi al primissimo posto.

Il Leone è un gran “cacciatore” ed è in grado di tendere una trappola alla sua “preda” veramente intrigante: il suo fascino, a volte, si concentra quasi completamente su sé stesso e sulla sua bravura.

Insomma, un ottimo amante anche se a volte può diventare egocentrico!

Quarto posto: la Vergine

Veramente strano trovare i nati sotto il segno della Vergine così “in alto” nella classifica dei segni più bravi a letto!

Spesso, infatti, chi è nato sotto questo segno viene considerato un po’ “freddo” dai suoi partner, che stentano a capire cosa gli passi davvero per la testa.

La Vergine, però, è un segno curioso e attento, capace di concentrarsi su una cosa sola e “fissarsi” per molto tempo.

Insomma, molto spesso, soprattutto quando decidono che non vogliono fare altro, trasformano gli appuntamenti sotto le coperte in un vero e proprio esperimento scientifico.

I risultati? Più che soddisfacenti!

Terzo posto: Pesci

Al terzo posto troviamo i Pesci, un segno decisamente “ambiguo”. Chi è nato sotto questo segno, infatti, può sfoggiare una “doppia” personalità che, molte volte, rende difficile capire che cosa pensa davvero.

Un Pesci può metterti davvero in difficoltà con il suo atteggiamento a volte giudicante ma è in grado di incantarti sotto le coperte!

Quando vuole può essere dolcissimo, tutto baci e carezze. Altre volte, invece, pensa solo alla sensualità, lasciandoti veramente senza parole.

Insomma, un’altalena veramente conturbante di emozioni!

Secondo posto: Cancro

I nati sotto il segno del Cancro, abituati ad essere considerati dolci e “materni” stupiscono, invece, per la loro posizione sul podio! Sotto le coperte, infatti, il Cancro è in grado di sfoggiare un modo di fare decisamente seducente e coinvolgente.

Passare da dolce e tenero a passionale e sensuale è per lui quasi un talento innato: insomma, ci sa davvero fare quando si spengono le luci! Una volta che siete stati catturati dalla sua rete, infatti, è decisamente difficile riuscire ad uscirne: fate attenzione!

Primo posto nella classifica dei segni più bravi a letto: il Sagittario

Al primo posto della classifica c’è una vera e propria sorpresa. Il Sagittario, a quanto pare, è il segno più bravo sotto le coperte, capace di farti perdere veramente la testa a letto!

Generosi e poco concentrati su sé stessi, abili con le mani e veramente selvaggi quando la situazione lo richiede, i nati sotto il segno del Sagittario sono ottimi partner! Gli piace l’avventura e sperimentare cose nuove ma non ti faranno mai sentire a disagio: insomma, meglio di loro non c’è veramente nessuno!