Scopriamo quali sono le sei peggiori coppie dello zodiaco e cerchiamo di capire se tu ed il tuo partner non siete fatti per stare insieme!

A volte capita di stare per mesi (se non anni) con qualcuno salvo poi, una volta lasciati, guardarsi indietro e chiedersi: “Ma che cosa avevo nella testa?”.

Certo, è vero che si cresce e si cambia e che spesso tanti rapporti sentimentali “acerbi” sono destinati a fallire a prescindere del segno zodiacale.

Ecco, però, le sei coppie che, secondo le stelle, non dovrebbero davvero passare del tempo insieme (almeno dal punto di vista sentimentale).

Scopriamo se ci sei anche tu con il tuo partner!

Le sei peggiori coppie dello zodiaco: ecco quali sono

Pensa ad uno qualsiasi dei tuoi ex: torneresti a stare con lui oggi?

Se la risposta a questa domanda è sì, forse dovresti controllare se sei uno dei segni più sfortunati in amore.

Potrebbe essere successo qualcosa, sul tuo cammino verso la felicità sentimentale, che poco ha a che vedere con la compatibilità tra due persone!

Certo, trovare la persona giusta non è solo questione di affinità elettiva (qui ti abbiamo svelato le sei coppie “perfette” secondo lo zodiaco) ma anche di integrità.

Qui trovi i segni più infedeli di tutto lo zodiaco: dove si posiziona il tuo partner in questa classifica?

Per fugare tutti i dubbi, comunque, è necessario conoscere anche quello che pensano le stelle delle coppie peggiori di tutto lo zodiaco.

Ecco i sei accostamenti da dimenticare che i pianeti ti sconsigliano vivamente: pronto a scoprire se la tua è una coppia “sbagliata”?

Ariete e Cancro

Meglio evitare di presentare un Ariete ad un Cancro!

Si tratta di due personalità decisamente distinte e differenti: l’Ariete, tutto teso a portare a termine progetti, attivo e pieno di voglia di fare.

Il Cancro, che sta probabilmente leggendo questo articolo da sotto il piumone, desidera invece poter affrontare tutto con calma e comodità.

Insomma, interessi diversi sommati, poi, ad un carattere veramente poco facile da accontentare.

Una litigata tra questi due segni si trasforma presto in una vera e propria lotta!

Toro e Pesci

Nonostante questi due segni condividano tanti interessi, purtroppo, non sono veramente fatti per stare insieme.

Entrambi, infatti, vivono i sentimenti in maniera profonda ma molto diversa: questa concezione si applica a tutta la loro vita.

I Pesci sono sentimentali e decisamente pronti a dar voce alla propria interiorità mentre invece il Toro riserva i suoi sfoghi solo per le persone che lo conoscono bene.

Insieme, soprattutto all’inizio, il Toro ha la sensazione che l’altro sia troppo appiccicoso mentre i Pesci pensano di avere a che fare con qualcuno di freddo e insensibile.

Gemelli e Capricorno

Sognatore, indeciso, tormentato e passionale uno (i Gemelli) mentre l’altro (ovviamente il Capricorno) è con i piedi per terra, lavoratore, preciso e compassato.

Questa coppia, veramente, non può funzionare!

Se è vero che gli opposti si attraggono, in questo caso finiscono per creare, però, una vera e propria bomba ad orologeria!

Entrambi, infatti, sono due segni decisamente testardi e capricciosi, che s’impuntano per portare a termine quello che si sono prefissati.

Molto spesso, però, quando si tratta di sentimenti questo atteggiamento è estremamente dannoso.

Leone e Sagittario

Il Leone è un segno orgoglioso che, spesso e volentieri, si lascia prendere dalla paura di mostrare quello che sente veramente.

Il Sagittario, invece, è decisamente dolce e capace di perdonare: quelle che sarebbero, sulla carta, caratteristiche atte a formare la coppia perfetta sono invece, il motivo, per il quale questi due segni non dovrebbero mai stare insieme!

Troppo facilmente, infatti, il Leone potrebbe approfittarsi del Sagittario “dominando” la relazione.

Tra di loro, infatti, decisamente si instaura un rapporto paritario!

Vergine ed Acquario

I due segni più precisi dello zodiaco insieme? Meglio di no!

Vergine ed Acquario, infatti, condividono la passione per regole e specifiche limitazioni che sono, però… molto diverse tra di loro!

Impossibile far cambiare idea ad un Acquario, non importa quanto sia dolce e carino nello spiegarvi perché non fate mai le cose come volete voi!

La Vergine, invece, abituata a comportarsi in maniera decisamente “dispotica” mal sopporta l’organizzazione precisa dell’Acquario.

Insomma, sono due segni che devono essere lasciati liberi di vivere come vogliono e si adattano mal facilmente agli altri.

Insieme sono proprio la ricetta per una coppia… terribile!

Bilancia e Scorpione

Impossibile augurare alla Bilancia di incontrare un partner dello Scorpione e, ovviamente, viceversa.

Tra i due, infatti, si crea immediatamente un conflitto d’interessi non indifferente.

Ligia al dovere e moralmente irreprensibile, la Bilancia disapprova costantemente l’atteggiamento libertino e “libero” dello Scorpione.

Insomma, è una coppia che si trova in disaccordo proprio sul modo di vivere la vita e questo può portare a scontri piuttosto duri.

Mettiamoci poi che lo Scorpione ha naturalmente successo ed attira su di sé tutte le attenzioni ed ecco che la gelosia della Bilancia prende il sopravvento.

Insomma, una coppia proprio mal assortita!