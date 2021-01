By

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ad appena 24 ore dalla fiducia al Governo torna a parlare degli esami di maturità. Come sarà quest’anno?

Dopo aver ottenuto la fiducia ieri al Senato ed essersi garantiti la continuità del proprio esecutivo, i ministri tutti, tra cui anche la Azzolina, sono tornati alle prese con i propri tasselli da mettere a posto.

La scuola è in questo periodo al centro del dibattito quotidiano costante a causa delle continue incertezze ed i dubbi che aleggiano su di essa. Molteplici sono le domande poste a tal proposito.

La prima questione importante è quando si ritornerà completamente in classe riuscendo a garantire il diritto alla salute degli studenti, degli insegnanti e del personale tecnico amministrativo.

Serve poi assolutamente comprendere quando avrà fine la didattica a distanza (di cui avevamo parlato tempo addietro) e se effettivamente diventerà parte integrante del nostro futuro. Infine una ulteriore domanda molto importante per i più grandicelli è: come si svolgerà l’esame di maturità?

La Ministra Azzolina sugli esami di maturità: “Sarà serio e completo”

Secondo quanto si apprende dalle fonti del Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda il pensiero della Ministra a tal proposito il Governo “dobbiamo decidere a breve per dare certezze alle scuole e agli studenti e offrire un quadro limpido“.

La prossima Maturità, secondo quanto comunicato dalla ministra Azzolina dovrà “tenere conto dell’anno in corso” ma resterà comunque un vero e proprio “esame completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti“.

Secondo infatti quanto riportano le fonti dell’ansa la ministra Lucia Azzolina avrebbe assicurato tutto ciò durante la riunione di maggioranza con gli esponenti delle commissioni competenti di Camera e Senato.

Non è stata presa però alcuna decisione definitiva a riguardo e bisognerà attendere ancora un altro po’, intanto però la Ministra Azzolina da come si apprende sta già procedendo con alcune consultazioni molto importanti.

Sta infatti ascoltando, in questi giorni, le voci e le proposte di studenti, famiglie, associazioni dei docenti e sindacati che sono giunte alla sua attenzione e che potrebbero garantire una maggiore voce ai ragazzi che quest’anno stanno vivendo l’ultimo anno di scuola superiore alle prese fra “dad” e le restrizioni varie.

Non solo, anche i parlamentari hanno manifestato più volte in coro la necessità di tenere conto del quadro che le scuole stanno vivendo, anche in virtù delle diverse ordinanze regionali, senza però sminuire il valore e l’importanza dell’esame.

E’ oggettivamente innegabile che i giovani abbiano risentito fortemente della pandemia. Risulta quindi necessaria una rimodulazione che vada a far fronte ai danni della pandemia sulla formazione dei nostri ragazzi.

La Ministra Azzolina sembra però essere fortemente propensa all’ascolto delle parti coinvolte nella materia ed anche al dialogo con gli studenti in modo da porte garantire un esame serio, completo ma anche modulato in virtù della pandemia.

Che la maturità possa per loro continuare ad avere il valore che ha avuto per tutti noi e non solo un brutto ricordo della pandemia?