Madrid, terribile esplosione in un palazzo nel primo pomeriggio di oggi. Il primo bilancio parziale parla di almeno tre morti e un disperso

Il pomeriggio di Madrid è stato scosso da una fortissima esplosione in Calle de Toledo, Una deflagrazione che ha fatto saltare in aria i tre piani superiori di un palazzo di fianco alla Chiesa Virgen de la Paloma e che ospita solitamente alcuni sacerdoti, come hanno confermato fonti dell’arcivescovado della città. Immagini terribili che noi di Instanews possiamo mostrarvi in anteprima.

Il primo bilancio provvisorio parla di almeno tre morti, secondo le fonti locali, ma potrebbe esserci almeno un disperso. Il palazzo danneggiato è anche nei pressi di una casa di riposo, la “Residencial Los Nogales La Paloma”. Nei minuti successivi soni stati evacui molti anziani, ma come ha spiegato a ‘El Pais’ il direttore della casa di riposo nessuno tra ospiti e dipendenti è rimasto ferito.

Tutta la zona è stata immediatamente evacuata e isolata anche perché l’esplosione ha ridotto in frantumi le finestre dell’Hotel Ganivet, sgomberato subito. In più quella è anche zona di scuole, per fortuna vuote anche quelle perché altrimenti sarebbe stata una strage.

Madrid, esplode un palazzo: i primi rilievi escludono un attentato

Nella zona attorno all’edificio esploso è stato allestito immediatamente un ospedale da campo per i primi soccorsi ed è arrivato anche il sindaco della capitale, Jose Luis Martinez. Il timore, nel giorno dell’insediamento di Joe Biden come nuovo Presidente degli Stati Uniti, era che potesse trattarsi di un attentato. Ma tutti i dubbi sono stati cancellati subito: un primi sopralluogo avrebbe confermato la fuga di gas.

Stando alle prime frammentarie notizie, tra le vittime ci sarebbe una donna di

85 anni oltre ad un uomo del quale non è stata rivelata l’età. Ma sono anche rimaste ferite otto persone, compreso un 26enne con una caviglia rotta e un trauma lombare. In base a quello che ha riferito l’arcidiocesi, all’appello mancherebbe ancora un laico che era insieme a due sacerdoti al momento dell’esplosione. E ora la polizia invita tutti i cittadini a non avvicinarsi al luogo dell’incidente per non ostacolare i soccorsi.