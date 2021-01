Il Governo a guida del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è ora alle battute finali. La decisione al Senato.

Sono ormai agli sgoccioli di questa lunga giornata di confronto e scontro all’interno dell’aula del Senato dove il Governo si gioca il tutto e per tutto su questo voto di fiducia che stabilirà se il Governo continuerà o meno.

Ore cruciali e che tengono sulle spine tutta la popolazione italiana che è in trepidante attesa per conoscere l’esito delle votazioni palesi che si stanno svolgendo all’interno dell’aula.

Cosa ne sarà del Governo a guida del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte? Lo scopriremo nei prossimi minuti.

Il Governo Conte è caduto? in diretta l’esito delle votazioni al Senato

Come avevamo già premesso, il Governo Conte oggi si gioca il tutto e per tutto per la continuità del proprio esecutivo.

Il primo dato che è risultato più sensibilmente toccante è stata l’assenza nelle aule del Senato di Italia Viva nel momento delle votazioni palesi. I nomi di Renzi, Bellanova e degli altri di IV si sono susseguiti accompagnate da un fortemente simbolico “assente” della voce del segretario.

Assolutamente indimenticabile il voto positivo da parte della senatrice a vita Liliana Segre che è arrivata stamattina nell’aula del Senato solamente per poter esprimere il proprio si alla continuità dell’esecutivo a guida di Giuseppe Conte. Subito dopo aver votato è andata via. Assente invece un altro dei senatori a vita, Renzo Piano.

Una battaglia a colpi di voti positivi e negativi che sta tenendo sulle spine tutta la popolazione italiana, in attesa di sapere cosa ne sarà delle sorti del Governo a guida Giuseppe Conte.

Tutti in piedi in attesa dell’esito delle votazioni sulla fiducia, proprio questo sta creando non poche polemiche visti gli assembramenti che si stanno accalcando al centro dell’aula.

Altro voto favorevole da parte del senatore a vita ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti.

Due voti a favore del Governo da parte di Forza Italia, voto per molti inaspettato. Matteo Renzi astenuto assieme ad altri di Italia Viva nonché l’ex ministra Bellanova.

Assente Giorgio Napolitano. Terminata anche la seconda chiamata ci saranno ora i conteggi. Una seduta davvero molto accesa, la Presidente del Senato Casellati è ancora alle prese con le proteste tutt’ora.

Qualsiasi sia stato l’esito delle votazioni il clima all’interno del Parlamento non è mai stato così teso. Sembra che i questori della camera abbiano dovuto riportare un po’ di tranquillità all’interno della stessa mentre i segretari d’aula che siedono di fianco alla Casellati hanno assistito a tutta la procedura di voto annotando a mando le intenzioni di voto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri proprio in questi secondi è salito in auto per tornare a Palazzo Chigi. Siamo agli sgoccioli. Rossi e Causin sono stati espulsi da Forza Italia per aver votato si al Governo.

Chiusura alle 22:15, riammessi alla votazione i due senatori Ciampolillo e Nencini che hanno alzato la mano immediatamente dopo su base del video. La votazione è chiusa nuovamente alle 22:24 dopo che i due senatori si sono espressi.

Il risultato: Presenti 313, votanti 312

156 favorevoli

140 contrari

16 astenuti

Il Senato approva.