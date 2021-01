Il Covid si fa ancora sentire in tutti i suoi danni. Una intera famiglia uccisa dal virus. Il tutto è accaduto nel veneziano.

Alcune notizie colpiscono così tanto al cuore che mai si vorrebbero sentire o leggere. Purtroppo però la piaga della pandemia esiste ancora ed il Covid si fa sentire senza pietà così come dimostrato dai numeri giornalieri.

Con l’inizio della campagna vaccinale oggettivamente si è iniziato a sperare molto di più di poterne uscire il prima possibile e poterci salvare da una crisi economica, sociale e politica ancor più forte di quella che già stiamo vivendo.

Purtroppo però non è stato così per questa famiglia del territorio veneziano che purtroppo non ce l’ha fatta e non è sopravvissuta al Covid.

Il Covid uccide una intera famiglia: la pandemia non si arresta

Un’intera famiglia composta da 3 persone è stata spazzata via dal virus che ci attanaglia da ormai più di un anno, il Covid. Il tutto è accaduto in meno di 20 giorni. La famiglia risiedeva a Mira, nel veneziano.

All’inizio di quest’anno era venuto a mancare il figlio della coppia, il signor Ivan Busso di appena 42 anni, proprio il primo gennaio. La morte della mamma di questi è invece sopraggiunta circa quatto giorni fa. La signora di 65 anni, Gina Smerghetto è venuta a mancare anche lei sempre all’ospedale di Mestre.

Alla tragedia purtroppo non è riuscito a sopravvivere nemmeno il marito della signora che si è spento nelle prime ore di stamane. Il papà di Ivan, Gianni Busso, 72 anni secondo le fonti ansa non è riuscito nemmeno lui a sopravvivere.

Anche lui era infatti stato ricoverato all’ospedale di Mestre, dall’11 dicembre scorso, a causa dello stesso male che aveva afflitto moglie e figlio; una forma molto aggravata di Covid.

I tre familiari purtroppo non ce l’hanno fatta, hanno lottato duramente per combattere e sconfiggere il coronavirus ma purtroppo non ci sono riusciti e sono deceduti uno dopo l’altro in soli 18 giorni.

Una intera famiglia strappata al mondo e di cui non resterà che un ricordo dei tempi che furono prima della pandemia che ci ha attanagliati tutti.