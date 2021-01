Paolo Bonolis ha subito un lutto decisamente forte. Lui e la moglie, Sonia Bruganelli ricordano Eliana con due post su Instagram.

Un brutto lutto ha colpito casa Bonolis in queste ore.

Sia il famoso showman che sua moglie, Sonia Bruganelli, hanno deciso di condividere il loro dolore sui social, ricordando Eliana.

Con due post veramente sentiti, entrambi hanno deciso di ricordare una collaboratrice storica di Paolo che ha lavorato con lui anche dietro le quinte della trasmissione “Avanti tutta“.

Ecco che cosa è successo.

Paolo Bonolis esprime il suo dolore sui social: “Sempre nel mio cuore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Storica sarta del programma famosissimo condotto da Paolo Bonolis, Eliana è venuta, purtroppo, a mancare in queste ore.

Il famoso show-man ha deciso di condividere, quindi, una sua foto sui social, corredata da una didascalia decisamente toccante.

“Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana.”

Si unisce al suo cordoglio anche sua moglie, Sonia Bruganelli.

La compagna di Paolo Bonolis, infatti, ha voluto rendere omaggio ad Eliana condividendo un lungo post sul suo profilo personale.

“E adesso…? ❤️ mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori… una sera, ai telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato, come sempre, per lui. Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirare , le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica.♥️ …però l’orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo 😊😉. Mi mancherai Eliana.”

Insomma, a quanto pare la perdita della collaboratrice storica di Paolo Bonolis ha colpito duramente tutta la famiglia.

Eliana, da quello che possiamo vedere, era evidentemente molto di più che una semplice assistente.

Non è stata solo la sarta che, per tanti anni, si è occupata di creare i costumi per Paolo Bonolis e rendere i suoi outfit sempre alla moda ed eleganti.

Parliamo di una persona che ha si è “presa cura” dei sentimenti di tutti, dietro le quinte, occupandosi del nostro presentatore preferito in maniera esemplare.

Come ha sottolineato anche Rita Della Chiesa, proprio sotto il post di Sonia Bruganelli: “Eliana, Memoria storica e sentimentale per molti di noi… Per te e Paolo, non ne parliamo. La discrezione e la tenerezza tutte in uno sguardo”.

Insomma, evidentemente una persona speciale.

Quello che vediamo noi, il prodotto del programma finito, con i suoi protagonisti e gli ospiti è solo una parte del lavoro.

Dietro le quinte, infatti, ci sono tantissimi lavoratori che si danno da fare nell’ombra, per permetterci di godere dei nostri show preferiti.

Eliana, quindi, è una di quelle persone che magari non abbiamo mai visto intervistate in un “salotto” importante ma che ha contribuito a realizzare moltissimi dei programmi che ci hanno accompagnato.

Il ricordo condiviso dai coniugi Bonolis, quindi, bellissimo e commovente, ci fa capire davvero quanto sia intenso il rapporto lavorativo tra le star e tutte le persone che li circondano.

Eliana, dunque, sarà comunque sempre presente nel cuore di Paolo Bonolis e accompagnerà, di sicuro, i suoi passi successivi nel mondo dello spettacolo.