Elettra Lamborghini ha lanciato l’ennesima provocazione, sempre condita con un filo di ironia, chiedendo ai suoi fan feticisti di dare un voto ai suoi piedi.

Elettra Lamborghini è stata senza dubbio il personaggio rivelazione dello scorso anno e le premesse sembrano esserci tutte anche per conquistare questo nuovo anno. Sicuramente la cantante non possa inosservata, oltre che per i suoi orecchiabili brani, anche per la sua straordinaria bellezza.

Nelle scorse ore la moglie di Afrojack ha deciso di stregare tutti i suoi fan, facendo loro una domanda ben precisa. Quale? Siccome in molti gliele hanno richieste in provato, la cantante ha scelto di pubblicare una foto dei suoi piedi, chiedendo agli utenti della rete di darle un voto per farle sapere cosa ne pensano.

La risposta dei suoi fedeli sostenitori non è di certo tardata ad arrivare ed hanno subito riposto alla proposta di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini bellissima a piedi nudi: la foto fa girare la testa ai fan

Elettra Lamborghini, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, ha chiesto ai suoi fedeli sostenitori che cosa ne pensano dei suoi piedi, pubblicando uno scatto che ha permesso loro di poterli ammirare da vicino.

“Oggi mi voglio proporre in versione pazzescah con una foto che mette il piedino in vista“ ha esordito la cantante che come al solito ha stregato tutti i suoi fan. “Cari amici follower feticisti, volevo chiedervi che voto dareste ai miei piedi” ha concluso, accompagnando al tutto numerose ed ironiche emoticons, ma nonostante tutto il parere dei suoi fedeli sostenitori non è tardato ad arrivare, comunicandole che hanno apprezzato e non poco il contenuto da lei proposto in queste ore.

Oggi invece propongo io pazzescah con piedino in vista…cari amiciui follower feticisti voglio un voto al piedino😂😂 io direi DIESCI DIESCI😂😂😂💯 pic.twitter.com/9l0w7EHztc — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) January 19, 2021

L’ultima foto di Elettra su Instagram, ricondivisa anche su Facebook e Twitter, inutile a dirlo, ha conquistato il cuore del suo fedele pubblico che scatto dopo scatto non può fare a meno di ammirare la sua straordinaria bellezza e generose forme.