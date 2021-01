By

Un confronto molto atteso quello fra la coppia tanto chiacchierata del GF VIP, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi con la famiglia di lui.

Si erano lasciati con un invito a non inserirsi nelle dinamiche del percorso del giovane uomo che dall’inizio del Grande Fratello Vip è stato prima un “amico speciale” di Elisabetta Gregoraci per poi sviluppare un legame molto forte con Giulia Salemi.

Il primo bacio con quest’ultima aveva fatto sognare un po’ tutti, ma a quanto pare non era piaciuto tantissimo alla famiglia di Pierpaolo Pretelli che come diretta conseguenza ha avuto un confronto\scontro con lo stesso latin lover.

Era iniziato il tutto con la sua mamma di Pierpaolo che durante l’appuntamento di Capodanno ha dedicato parole poco carine e poco apprezzate dallo stesso Pierpaolo, per poi continuare con il duro scontro con Giulio Pretelli (suo fratello). Uno scontro che li aveva portati a piangere entrambi. Stasera Alfonso Signorini ha chiesto un ulteriore chiarimento familiare, questa volta coinvolgendo la stessa Giulia Salemi in prima linea. Insomma una vera e propria riunione di famiglia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a confronto con la famiglia di lui

Il confronto ha avuto inizio con un lungo dialogo fra Giulio Pretelli e Giulia Salemi stessa, con il primo che ha ribadito di non avere assolutamente nulla contro di lei, di voler bene ad entrambi e di volerli vedere in finale. Il legame fra Giulio e Pierpaolo è davvero molto forte. “Voglio che arrivi fino alla fine, gli vogliamo tanto bene tutti noi della famiglia e lo aspettiamo” sottolinea emozionato il giovane ragazzo parlando a Giulia Salemi del fratello.

Le sorprese per Pierpaolo Pretelli non sono però finite, infatti il giovane ha ricevuto un regalo inaspettato; una bellissima foto incorniciata della propria famiglia al completo. Il regalo ha tanto emozionato il giovane ragazzo. Pierpaolo Pretelli ha incontrato anche la sua mamma, quest’ultima molto emozionata dell’aver rivisto il proprio figlio. Un abbraccio molto forte fra i due su cui in questo periodo si è discusso davvero molto.

“Sono venuta a dare l’ultima carica, ti vedo spento. Ti voglio chiedere scusa se l’ultima volta mi sono comportata un pochino male. Se sei felice tu siamo felici pure noi. Dal nostro lato pure è diverso” ha dichiarato la mamma molto commossa. Pierpaolo ha accolto con molta felicità le parole della madre, sancendo quindi un chiarimento finale intra-familiare. La signora si è dimostrata felice della nuova relazione del figlio e della sua felicità.

La famiglia Pretelli ci render partecipi dell’ormai desideratissimo pranzo con la famiglia Pretelli e Giulia Salemi. E se fosse aggiunto anche un posto a tavola per Elisabetta Gregoraci così come chiesto da Alfonso Signorini? Intanto come suggerito alla signora Pretelli, Alfonso Signorini ha dato anche i numeri da giocare: “52 la mamma, 28 il fratello e 7 le corna con Giulio“. Il terno è servito e se lo dice Alfonso Signorini……