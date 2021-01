Alfonso Signorini una furia durante il consueto appuntamento del GF VIP. Un duro scontro ed un concorrente vuole uscire.

Diciamocela tutta, a Pierpaolo Pretelli in questo periodo non è proprio andata a genio ogni dichiarazione da parte dei genitori e del fratello che anzi sono state prese in modo completamente negativo. Pierpaolo ha infatti vissuto momenti di rabbia e delusione in questi giorni.

Ad un certo punto il rapporto fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il cui primo bacio ci aveva fatti appassionare, sembrava anche abbastanza incrinarsi a causa di tutti i “colpi” che il bellissimo ex velino moro ha sentito da parte dei suoi familiari.

Il tutto era iniziato con la madre del Pierpa nazionale che in diretta televisiva durante le feste avevano parlato della situazione sentimentale del figlio per come era percepita dall’esterno (Non solo, l’abbiamo vista anche a Live non è la d’Urso). Stasera il confronto finale fra lui ed il fratello?

Il confronto finale fra le lacrime di Pierpaolo e Giulio Pretelli: interviene anche Giulia Salemi

Il confronto fra i due si è fatto sin da subito molto acceso con Alfonso Signorini, il padron di casa, che sin da subito ha detto, ovviamente rivolto a Pierpaolo: “Certo che non si tiene nemmeno un cecio in bocca tuo fratello peggio della Cipriani“.

Dopo essere giunto nella casa del Grande Fratello Vip, il fratello di Pierpaolo ha avuto con lui un duro scontro. Non solo con lui, ma anche con lo stesso Alfonso Signorini. Giulio all’interno della casa non ha avuto tantissimo il modo di giustificarsi delle sue molteplici interviste.

Il conduttore infatti sin da subito non ha apprezzato il modo in cui si stava rivolgendo a Giulia e Pierpaolo ed infatti lo ha subito ammonito dicendogli di non dire “balle” e di dire la verità su cosa realmente pensa di Giulia e del rapporto con il fratello.

Pierpaolo durante il duro confronto con il fratello è anche scoppiato in lacrime proprio a causa del fatto che Giulio non stesse dicendo la verità. In reazione a tutta la situazione, l’ex velino moro a quel punto ha chiesto di uscire dalla casa.

Insomma sembra che Alfonso Signorini non abbia tanto apprezzato l’atteggiamento del fratello del Pierpaolo tanto amato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Per fortuna il pericolo è stato evitato in quanto è poi intervenuta la stessa Giulia Salemi per calmare il Pretelli più grande.

Come si sono lasciati i due fratelli? Pierpaolo ha chiesto a Giulio Pretelli semplicemente di non andare più in televisione. Entrambi sono scoppiati a piangere. Giulio avrà capito il messaggio del fratello? Seguiranno aggiornamenti.