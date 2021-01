Sono fra i personaggi più chiacchierati ed amati di questa edizione del GF Vip. Le loro intenzioni hanno creato non poche preoccupazioni.

Stiamo parlando della coppia più amata di questa edizione e molto probabilmente una delle coppie più amate che si sia mai formata, in amicizia si intende in questo caso, all’interno della casa più spiata d’Italia. Certo è che stare tantissimi mesi all’interno di un contesto pieno di telecamere e completamente chiuso e controllato non è del tutto semplice da vivere. Lo dimostrano anche le volte in cui i concorrenti son stati male.

Come sappiamo è successo già altre volte che Stefania Orlando ed anche Tommaso Zorzi avessero avuto dei momenti di “morale basso” e di “poca voglia di restare nella casa“. Questa volta però tutto ciò spaventa non poco, generando anche grande dibattito.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono lasciare il GF VIP: il web si scatena

Vi è una situazione di non poca sofferenza all’interno della casa del GF VIP, dove moltissimi dei concorrenti non stanno prendendo benissimo l’ulteriore prolungamento della trasmissione che li terrà all’interno della casa ancora più a lungo. Tale dolore lo ha vissuto in prima linea il beniamino del pubblico della casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi, a cui il web ha dedicato TZVIP, che proprio nei giorni scorsi si è anche sentito male dopo aver appreso la notizia.

Sembra che la bella attrice Rosalinda Cannavò abbia ascoltato le parole di Tommaso, in cui diceva di voler uscire lunedì, per poi riportarle preoccupata e sottovoce alla miglior amica all’interno della casa di Tommaso Zorzi stesso, cioè Stefania Orlando. Quest’ultima però non si è dimostrata assolutamente colpita dalle parole dell’attrice ed anzi ha sottolineato quanto lei già lo sapesse ed anche la sua volontà di voler uscire, parrebbe, assieme a lui.

Immediata la reazione della Cannavò che ha chiesto a Stefania di non andare via. Il web ha notato tutto e si è scatenato non poco. Reazioni per alcuni inaspettate, per altri un po’ meno.

@GrandeFratello contenti? Avete allungato un programma che doveva finire molto prima e, probabilmente, perderete 2 pilastri come #zorzi e #StefaniaOrlando Complimenti #tzvip — Althea (@Althea70) January 22, 2021

Ma #Zorzi, il protagonista di questa edizione, è per caso uscito dalla casa?

No perché la regia non lo inquadra più.

Paura eh, autori?#tzvip #gfvip #FATECIVEDERETOMMASO — linda caputo (@lillyyyna) January 22, 2021