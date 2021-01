Secondo Maria Teresa Ruta e Dayane Mello il giovane Pierpaolo Pretelli avrebbe adottato una strategia per escludere Tommaso.

Dopo ormai cinque mesi all’interno della casa sembra che i vari castelli di carta stiano per cadere tutti e che le amicizie che si sono formate, quelle meno cristalline, stiano per sgretolarsi. Bisogna dire però che fra Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli non sempre è sembrato scorrere buon sangue. Da notare è infatti anche il fatto che per la maggior parte delle volte il giovane ex velino moro ha votato per il televoto la mamma di Guenda Goria.

Ieri sera però qualcosa è successo ed ha cambiato un po’ le carte in tavola. Dopo una votazione all’interno della casa sono finiti al televoto per contendersi il posto di primo finalista maschio Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta con una modalità molto criticata.

Maria Teresa Ruta e Dayane Mello svelano la strategia di Pierpaolo Pretelli

Subito dopo il consueto appuntamento con Alfonso Signorini, conclusasi la diretta, la bella show girl Maria Teresa Ruta si è rivolta a Tommaso Zorzi dicendo: “Ho visto che ha preferito Zenga a te. Non voleva andare al televoto con te. Lui ha pensato che Zenga votava lui, che Zelletta votava lui”. Per poi aggiungere: “Se Dayane votava te e lui votava te andavate in 3 e li massacravi. Fai il conto, la verità è questa amore mio”. La bella show girl Maria Teresa Ruta di certo non le è mandate a dire.

Pierpaolo: “ho scelto Zenga e non Tommaso perché a lui lo conosco da fuori, c’è un’amicizia” L’amicizia: Pierpaolo è stato il tentatore della sua fidanzata e hanno fatto tre partite del cuore con la Nazionale “famosi” 🤡🎪#gregorelli #tzvip #gfvip — posso dirtelo? (@edoruta) January 26, 2021

Ebbene sì, secondo la Ruta il bellissimo ex velino moro avrebbe votato di strategia per evitare di andare al televoto con Tommaso perché altrimenti non ci sarebbe stata storia ed avrebbe vinto Tommaso.Su tale argomento si è espressa anche la bella prima finalista Dayane Mello che ha commentato, rivolgendosi a Samantha de Grenet, così: “Amore, era ovvio. Non gli conveniva (in riferimento a Pierpaolo). Non avrebbe vinto con Tommaso. È stata strategia, un colpo basso. Voleva andare al televoto con Andrea per avere più possibilità di diventare finalista”.

Insomma, entrambe concordano che il giovane Pierpaolo Pretelli sia stato uno stratega ed abbia di proposito evitato di finire al televoto con Tommaso Zorzi per potersi giocare il posto della finale.