Antonella Clerici e la casa nel bosco, avete mai visto dove vive una delle conduttrici più amate della televisione? Un ambiente da sogno



Talmente bella che voleva anche usarla come set per la sua nuova trasmissione su Rai 1. Perché da quando Antonella Clerici è andata a vivere in provincia di Alessandria ha riscoperto il piacere della natura e di ritmi meno frenetici rispetto a quelli della città.

Una delle più amate conduttrici tv da più di quattro anno fa vita insieme a Vittorio Garrone, con il quale ha riassaporato la voglia di amare ma a che di cambiare. Con lui e con la figlia Maelle, oltre che con i loro cani, ha decido di andare a vivere in una splendida villa immersa nella campagna piemontese. Parliamo della Tenuta Basini a Varinella di Arquata Scrivia in provincia di Alessandria.

Lei è di Milano, il suo compagno di Genova e in pratica si sono ritrovati a metà strada. Completamente diverso dal suo appartamento di Roma, città nella quale ha vissuto per quasi trent’anni. Ma quella di oggi è una Antonella che aveva voglia di assaporare sensazioni nuove e di mettere una pietra sopra al passato. Meglio quindi cambiare tutto, anche perché ha curato personalmente arredamento e soluzioni per la nuova casa.

Antonella Clerici e la scelta della vita in campagna: ecco perché è scappata da Roma

Come ha confessato qualche settimana fa a ‘Domenica In’, ospite di Mara Venier, ogni giorno Antonella Clerici fa la pendolare con Milano negli studi Rai di ‘É sempre mezzogiorno’, su Rai 1. Ma poi non appena finisce, scappa subito in questo angolo di pace ed è felice di averlo scelto anche se all’inizio gli amici l’avevano sconsigliata perché lei era abituata al caos della città.

Invece è talmente soddisfatta che ha voluto raccontarlo anche in tv. “Mi sembrava giusto ripartire raccontando cosa ho imparato dalla natura del bosco dall’orto e da questo mondo fiabesco. Quando ho fatto questa scelta pochi ci credevano e mi dicevano ‘ti annoierai, vedrai ti mancherà la grande città’ e invece.. La cosa bella è comunque essere qui immersa in questo bosco e mi piace moltissimo”.

Roma le ricordava anche la storia finita male con Eddy Mertens, padre della sua bellissima Maelle. Ad Arquata invece c’è solo lei con la figlia, che ama i cavalli, c’è il compagno e ci sono i loro animali. Arredi in bianco classico, un bel camino ma soprattutto una vista spettacolare che dà direttamente sul bosco circostante. E poi all’esterno una grande piscina e un prato curato nei minimi dettagli.Una favola moderna, insomma.