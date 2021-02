Lo scontro fra Guenda Goria e Francesco Baccini era inevitabile dopo il modo in cui secondo la figlia della Ruta si è comportato lui al GF VIP.

I due personaggi ritratti in foto a quanto pare hanno avuto un passato comune, breve ma sembrerebbe molto intenso. Durante i consueti appuntamenti con la casa più spiata d’Italia alla bella Maria Teresa Ruta era stata posta una domanda molto particolare. Alfonso Signorini le aveva chiesto un nome di un amore passato.

La bella show girl aveva infatti fatto il nome di Francesco Baccini come uno dei suoi “amori fugaci” passati. Aveva raccontato di dettagli molto particolari coinvolgendo anche la altrettanto bella figlia della Ruta, Guenda Goria. I due, la bella conduttrice televisiva ed il famoso cantante, avevano avuto anche un confronto durante uno degli appuntamenti settimanali con la casa.

Maria Teresa Ruta durante l’appuntamento di venerdì scorso è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia e questa sera a Live non è la d’Urso è giunto il confronto non proprio felice fra Guenda Goria e lo stesso famoso cantante.

Guenda Goria contro Francesco Baccini, lui una furia: “Questi teatrini non mi piacciono”

Il confronto fra i due non è proceduto nel migliore dei modi possibili. Il modo in cui Guenda si è espressa nei confronti del cantante non è per niente piaciuto a lui che anzi ha anche pensato di abbandonare lo studio e lasciare da sola la figlia di Maria Teresa Ruta.

“Questo teatrino non mi appartiene” ha detto il famoso cantante di “Sotto questo sole” che sembrava essere davvero stanchissimo di stare in studio. La bellissima conduttrice televisiva partenopea, Barbara d’Urso, ha infatti ricordato che il cantante è giunto lì spontaneamente e che non c’è stato alcuna costrizione.

Bisogna dire che sin dall’inizio del suo intervento il famoso cantante non ha mostrato molto piacere a parlare con la figlia della Ruta, siccome a suo dire avrebbe “già parlato con la diretta interessata e non ce ne era bisogno” di sentire e confrontarsi anche con la figlia di lei.

Guenda Goria dal canto suo era però lì a difendere la posizione della propria mamma ed a dire che il bel cantante di “Sotto questo sole” è stato indelicato nel modo in cui si è posto con la sua mamma. Naturalmente stiamo parlando di una figlia che giustamente vuole difendere la propria mamma.

Live non è la d’Urso doveva essere un tavolo di confronto soprattutto fra le posizioni della bella Maria Teresa Ruta e del cantante Francesco Baccini, che aveva fatto anche delle pesanti accuse, con l’inserirsi di una “difesa” da parte di Guenda. Chi avrà ragione fra lui e Maria Teresa? La verità, si sa, la conoscono solo loro. Non sembra però essere finita qui.