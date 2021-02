Harry e Meghan, la notizia che cambia tutto: arriva l’annuncio

Harry e Meghan hanno cominciato alla grande il 2021: prima la vittoria della duchessa in tribunale contro i tabloid e adesso l’annuncio

Archie avrà un fratellino (o una sorellina), adesso è ufficiale. Da settimane le voci di una seconda gravidanza per Meghan Markle erano diventate sempre più insistenti ma non era ancora arrivata una conferma. Adesso abbiamo anche quella, sotto forma di una delicatissima immagine scattata nel giardino della loro villa in California.

I duchi di Sussex sono sdraiati sull’erba a piedi nudi e lei appoggia le mani sul pancione. Un’immagine scattata dal fotografo Misan Harriman, amico da anni dell’ex attrice statunitense. Con il loro permesso, visto che per ora Meghan e Harry hanno deciso di scappare dai social, l’ha condivisa e ppoi ha anche commentato: “Meg, ero lì al tuo matrimonio per assistere all’inizio di questa storia d’amore e, amica mia, sono onorato di vederla crescere”.

A stretto giro, dimostrando che l’annuncio era stato pianificato con cura, è arrivato anche l’annuncio da parte del loro portavoce: “Possiamo confermare che Archie sarà un fratello maggiore. Il duca e la duchessa di Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio”. Il piccolo di casa compirà compirà due anni il prossimo 6 maggio, non sappiamo ancora quando avverrà il parto ma comunque prima che Meghan compia 40 anni (il 4 agosto)

La notizia arriva giusto qualche giorno dopo la sentenza della Corte inglese che ha riconosciuto i diritti della Markle nella causa intentata contro l’Associated Newspaper. Subito prima del matrimonio con Harry era stata infatti pubblicata una sua lettera al padre che doveva rimanere strettamente privata ed è stata riconosciuto il suo diritto alla privacy.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021