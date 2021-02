Un super San Valentino per la coppia più chiacchierata degli ultimi tempi. Can Yaman e Diletta Leotta presto sposi? Le indiscrezioni la dicono lunga.

Ebbene si, stiamo parlando della coppia più chiacchierata e più spiata degli ultimi tempi. Una coppia che ha “spezzato il cuore” di molteplici fan sia dell’uno che dell’altra che già sognavano una vita assieme al famoso attore o alla bella conduttrice televisiva.

La coppia di fuoco dell’ultimo periodo ha scelto la Costiera Amalfitana per i festeggiamenti del proprio San Valentino. Il tutto è stato dimostrato da alcune “storie” su Instagram pubblicate dalla stessa agente sportiva. Uno spettacolo stupendo e solo per loro siccome il bellissimo attore ha prenotato la location solo per loro due.

Poi però è accaduto qualcosa, fuochi d’artificio ed una proposta che attende solamente delle conferme. Ci saranno nell’aria “fiori di arancio”? Vediamo che cosa è successo.

Can Yaman e Diletta Leotta presto sposi? Lui avrebbe fatto la proposta di matrimonio

Secondo quanto riporta “Il vescovado”, un giornale locale, la coppia sarebbe stata tutta la giornata assieme ed avrebbe passato romanticamente la giornata lontani dalle telecamere e dai riflettori. Un momento di romanticismo che però sembra essere sfociato in qualcosa di più.

Stando a delle indiscrezioni riportate dal giornale infatti sarebbe arrivata una proposta di matrimonio da parte del bellissimo attore turco Can Yaman per la bellissima conduttrice televisiva Diletta Leotta, a cui lei avrebbe risposto di sì.

I due hanno tenuto moltissimo a tenere per sé i dettagli della coppia ed a non voler mostrare alcunché sui social tanto che gli account del bellissimo attore turco non erano stati tanto utilizzati in questo periodo per parlare della coppia.

In questo caso però la prova sarebbero dei fuochi d’artificio che dovrebbero confermare il sì della bellissima Leotta. Si attendono ulteriori conferme, i due sui social non hanno ancora mostrato nulla, ma a quanto pare questi fuochi d’artificio parlerebbero chiaro.