Dopo il post di Can Yaman, anche Diletta Leotta “ufficializza” la relazione con l’attore turco. Tanta invidia dei fans nei suoi confronti

Diletta Leotta e Can Yaman più innamorati che mai. La loro relazione prosegue a gonfie vele tanto che, dopo settimane sulla bocca di tutti e sulle prime pagine di giornali e siti di gossip, entrambi hanno deciso di “ufficializzare” il loro rapporto.

Il primo a fare un passo in questo senso è stato proprio l’attore turco. Del resto lui era già uscito allo scoperto quando, in risposta alle fans inviperite alla notizia della sua notte amorosa con Diletta, aveva dichiarato: “Sono fatti miei” e aveva bloccato i commenti da tutti i social. Successivamente Can ha postato una foto su Instagram che li vedeva impegnati in un tiro al bersaglio, descrivendo lo scatto con le parole “coppia pericolosa”.

Tutto questo avveniva circa una settimana fa, ma la bella presentatrice non aveva ancora voluto condividere la sua nuova vicenda amorosa con i suoi followers. Questo fino a pochi minuti fa, quando sul profilo Instagram della Leotta è apparsa finalmente una foto insieme al bel turco.

Diletta Leotta e Can Yaman ancora insieme, questa volta sul profilo di lei

Ed eccoli qui, Diletta e Can, uniti all’interno di una stalla dove stanno accarezzando un bellissimo cavallo bianco. I due sembrano davvero in simbiosi e dalle prime foto che stanno condividendo, è evidente come abbiano parecchi interessi in comune.

Entrambi bellissimi e desideratissimi da uomini e donne di tutta Italia. Questa volta è toccato alla Leotta ricevere commenti da alcuni “invidiosi”. Uno dei tanti, ad esempio, ha scritto così: “I Francesi la Gioconda, il turco la Leotta”, aggiungendo una faccina triste. Del resto Can Yaman ha scelto davvero bene.