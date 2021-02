In conferenza stampa Fiorello prende le parti di Amadeus. I due hanno annunciato anche nuovi ospiti per Sanremo 2021

“Ama sei un grande, sei lo Swiffer delle polemiche, le raccogli tutte”. E’ scatenato Fiorello nella conferenza stampa di oggi riguardante Sanremo 2021. Il presentatore ha voluto prendere le parti ad Amadeus utilizzando la sua migliore arma, ovvero quella dell’ironia.

E così Rosario ha difeso il suo amico e collega da tutte le polemiche che lo hanno visto coinvolto, dal pubblico in sala al problema creato dal video di Fedez, concludendo con “eri meglio quando eri solo sessista” riferito alla vicenda dello scorso anno che aveva visto il presentatore attaccato su più fronti per aver dichiarato di aver scelto Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, perchè oltre ad essere molto bella aveva avuto anche la capacità “di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro”.

Nonostante tutto il caos scatenato da questo Festival durante la pandemia, lo show andrà avanti e con nuovi ospiti annunciati proprio dallo stesso Amadeus che ha inoltre dichiarato: “Io mi arrabbio molto, a volte sono deluso, stanco, sono un essere umano. Ma lasciare Sanremo proprio no. Se vi è arrivata voce di un Amadeus arrabbiato ok, è normale. Un momento di stanchezza non vuol dire voler lasciare un impegno a cui si lavora da tempo”.

Sanremo 2021, nuova coreografia e ospiti svelati da Fiorello e Amadeus

Dichiarazioni decisamente importanti quelle del conduttore che a più riprese era stato in bilico per la conduzione del Festival dopo che il Governo aveva imposto il teatro Ariston “a porte chiuse”. A proposito delle norme Covid, per quanto riguarda gli artisti in gara bisognerà fare molta attenzione: se qualcuno sarà trovato positivo, anche nell’entourage del cantante, scatterà il ritiro e quindi la squalifica.

Nonostante l’organizzazione complicata, i preparativi per il Festival procedono spediti. E’ stata da poco mostrata la scenografia futuristica che accompagnerà tutte le serate. Ideata e realizzata da Gaetano e Chiara Castelli, la scenografia è davvero spettacolare e potete ammirarla nel video qui sotto.

Ecco come sarà la scenografia di #Sanremo2021, firmata da Gaetano e Chiara Castelli pic.twitter.com/COfGHTrKZs — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 9, 2021

Tra i nuovi ospiti annunciati sul palco dell’Ariston ci saranno Alessandra Amoroso ed i Negramaro, oltre ad Ornella Vanoni già confermata per venerdì sera.