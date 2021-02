Dopo un fine gennaio decisamente mite, la corrente gelida dalla Russia denominata Burian ci farà passare giorni freddissimi

Coppie, amanti e innamorati di tutta Italia, è ora di stare “vicini vicini”. Ed in questo caso il riferimento non è soltanto a San Valentino che si festeggerà domenica prossima, bensì al tempo che farà nei prossimi giorni.

Secondo le ultime previsioni degli esperti infatti il weekend del 14 febbraio sarà il più freddo dell’anno. Questo perchè, a quanto risulta, si è rotto il vortice polare e questo farà sì che le correnti di aria gelida provenienti dalla Russia, che tutti noi abbiamo imparato a chiamare Burian, entreranno prepotentemente nella nostra penisola portando freddo e neve.

Nonostante siano passati senza grossi problemi i giorni della merla, dunque, la metà di febbraio sarà davvero rigida e le temperature toccheranno quote minime impressionanti. Parliamo addirittura di meno 30 gradi a quota 1500 metri.

Burian, le zone che saranno maggiormente colpite a San Valentino

Entrando nel dettaglio, nelle prossime ore e fino a giovedì ci sarà una pausa dalle piogge e dal maltempo che sta colpendo in questi minuti tutta l’Italia. Tornerà il sole e le temperature saranno gradevoli, ma già da venerdì sera Burian irromperà sulla nostra penisola per poi mostrarsi con tutta la sua forza durante il weekend.

Se al nord farà molto freddo ma, almeno in città, non sono previste nevicate, sulle pianure del centro sud e probabilmente anche a Roma cadranno dei fiocchi di neve. La protezione civile ha già diramato l’allerta gialla per Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Da sottolineare anche i forti venti in arrivo dai quadranti settentrionali che acuiranno maggiormente la sensazione di freddo. Insomma, vista anche la pandemia ed il coprifuoco, meglio passare San Valentino abbracciati dentro casa in attesa che la situazione migliori nella settimana successiva.