Dayane Mello, al termine della puntata, ha fatto una rivelazione piccante agli altri inquilini. La reazione di Tommaso e Rosalinda

Dayane Mello continua ad essere la protagonista indiscussa di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La brasiliana ha vissuto dei momenti davvero drammatici dopo la morte del fratello Lucas in un incidente stradale ed ha anche pensato di lasciare la casa ma, spinta anche dagli altri concorrenti, ha deciso di restare e concludere il programma.

In questi giorni ovviamente la modella si è spesso lasciata andare alla sua tristezza: del resto perdere un fratello quando si è all’interno di un reality e senza nemmeno la possibilità di poter viaggiare per il Brasile è stato sicuramente un duro colpo per lei. Ma, nonostante il periodo difficile, Dayane ha trovato modo di ravvivare l’interesse attorno a lei con una rivelazione dai risvolti decisamente piccanti.

Il tutto è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, proprio poco dopo il termine della consueta diretta del lunedì. Gli inquilini della casa, o per lo meno la maggior parte di loro, si trovavano a tavola per mangiare tutti insieme e durante la cena si stava parlando di un uomo “acculturato e sensibile”.

Dayane Mello rivela: “Sono attratta da Alfonso Signorini”

Il riferimento era al presentatore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, che la Mello durante la conversazione ha definito interessante e intrigante. Gli altri concorrenti, in particolare Tommaso e Rosalinda, hanno cercato di capire se realmente la brasiliana stesse parlando di lui.

L’influencer milanese ha quindi fatto una domanda molto diretta a Dayane: “Ma ti arr… Alfonso?“. Ottenendo un secco sì dalla modella che ha poi aggiunto altri particolari tipici di un’attrazione: “Il suo modo di parlare, è troppo sexy. Sai cos’è strano? Sai quando hai quell’atteggiamento in cui abbassi lo sguardo quando trovi un uomo che ti piace? Io con lui sento queste cose. Un po’ mi imbarazzo“.

cinque mesi lì dentro portano alla pazzia, ce lo conferma Dayane Mello che trova arrapante/intrigante alfonso signorini #tzvip pic.twitter.com/df5NJ2Yi5r — . (@taelovss) February 9, 2021

Considerando che i due sono destinati a rivedersi prestissimo, sicuramente ci sarà da divertirsi e da aggiungere nuovi particolari a questa rivelazione clamorosa.