Dayane Mello, regina della casa del Grande Fratello Vip, questa mattina è stata sconvolta dalla notizia della morte del fratello. E pensare che il risveglio era stato ‘stupendo’. Ecco cosa è successo

L’ennesima giornata nella Casa del Grande Fratello è iniziata nel segno della ‘normalità’. Anzi il risveglio per Dayane Mello è stato stupendo. In cucina proprio nella preparazione della colazione la bellissima brasiliana raccontava ai suoi coinquilini il sogno che ha deliziato il suo riposo.

Dayane ha sognato che era in bici con i suoi fratelli: “ho fatto dei sogni stupendi stanotte” 💔#GFVIP #forzadayane pic.twitter.com/cgCTmv5FS0 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 3, 2021

Durante la notte Dayane ha rivissuto, probabilmente, una esperienza infantile, una bella passeggiata in bicicletta con i suoi fratelli. Dal suo tono di voce, dalle sue espressioni facciali e dai commenti dei ‘vipponi‘ era palese che la giornata non potesse iniziare meglio.

Dayane Mello, la tragica notizia arriva nella casa del GF VIP

Purtroppo però il momento magico si è interrotto nel peggiore dei modi. Pochi minuti dopo il racconto del ‘sogno stupendo‘, Dayane ha ricevuto la terribile notizia. Convocata in confessionale gli autori della trasmissione le hanno comunicato la scomparsa del fratellino Lucas. Il 26enne, a brevissimo ne avrebbe compiuti 27, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe perso la vita in un incidente automobilistico. La notizia ha gettato nello sconforto più totale la bellissima Dayane che di getto aveva deciso di lasciare la casa, abbandonando il gioco per correre dai suoi cari per condividere il dolore per la perdita.

L’affetto dei coinquilini e una riflessione più ponderata l’hanno fatta ricredere, decidendo di restare nella casa più spiata d’Italia. Dayane potrà contare sull’affetto ed il sostegno dei suoi compagni di avventura, in particolare della sua ‘amata’ Rosalinda Cannavò con la quale sin dall’ingresso in casa ha instaurato un rapporto profondissimo. Una amicizia talmente intensa tra le due che in tanti hanno confuso per qualcosa di più e che ora per Dayane diventerà un sicuro punto di riferimento per superare il dolore della grave perdita.