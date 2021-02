Francesca Fioretti, ex di Davide Astori, è stata beccata in atteggiamenti intimi con Kolarov. Ma il pubblico non ha gradito il gossip

Francesca Fioretti nell’occhio del ciclone. La ex di Davide Astori, tre anni dopo la morte drammatica del calciatore, è tornata a parlare pubblicamente della vicenda finita in tribunale, dove si stanno accertando le cause e le eventuali colpe del decesso del difensore.

Tra qualche ora, infatti, ci sarà l’udienza che dovrà far luce su come Astori sia venuto a mancare tragicamente nella sua stanza d’albergo. La Fioretti si è lasciata andare ad un duro sfogo sui suoi canali social, chiedendo giustizia per Davide: “Se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse a disposizione un minuto in più, un’ora in più o la sua vita intera, io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata, che lui meritasse di averla e che tutto ciò che l’ha ostacolata debba in caso venire alla luce”, ha scritto la ragazza su Instagram, aggiungendo che sarà presente in tribunale.

Francesca Fioretti e il gossip su Kolarov che non piace alla gente

Ma a far parlare molto in queste ore non è solo l’udienza sulla morte di Davide Astori, bensì una foto pubblicata dalla rivista “Chi” in cui Francesca Fioretti bacia Aleksandar Kolarov, terzino serbo in forza all’Inter.

Secondo la rivista l’ex gieffina ed il calciatore si stanno frequentando da un po’ di tempo e con lui la ragazza sembra aver ritrovato la felicità. Il bacio tra i due sembra essere una prova di quanto descritto dal giornale specializzato in gossip.

La decisione di pubblicare la foto proprio oggi, però, ha fatto infuriare gli utenti che hanno ritenuto davvero poco appropriato il momento: “Lasciatela stare questa ragazza, non ha proprio bisogno del gossip”, si legge in uno dei tanti commenti su Instagram.