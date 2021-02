La vicenda a luci rosse è avvenuta in Perù. Sesso su zoom per un avvocato impegnato in una riunione su un processo. Ora è lui sotto accusa

Le videochiamate fanno sempre più parte della nostra vita quotidiana, visto che siamo costretti ad uscire solo per necessità e gli incontri con amici e parenti sono ancora limitati ad una volta al giorno. Sia Skype che Zoom sono diventati dei veri e propri “compagni di vita” a partire dallo scorso marzo e non solo per fare due chiacchiere in serenità.

Ne sanno qualcosa tantissimi studenti ed insegnanti che hanno dovuto portare avanti il programma scolastico con la didattica a distanza. Ma anche moltissimi lavoratori sono ormai abituati a fare videochiamate di lavoro in continuazione. Purtroppo però non tutti sono a proprio agio con la tecnologia moderna e si sa, basta veramente poco per ritrovarsi in situazioni imbarazzanti.

In Perù, ad esempio, si è verificato un vero e proprio caso a luci rosse tutto a causa di una riunione su Zoom e di una dimenticanza fatale. Un avvocato di nome Hector Robles ha infatti dimenticato la webcam accesa durante l’udienza di un processo e ha cominciato a fare sesso nel suo studio con una donna, il tutto “alla luce del sole”.

Come potete notare nella foto qui sopra, Hector Robles è del tutto nudo ed in compagnia di una donna, probabilmente una cliente del suo studio, e i due stanno avendo un rapporto sessuale ignorando totalmente di essere visti dagli altri partecipanti alla riunione. Nel tweet in basso potete vedere anche tutto il filmato.

A lawyer was caught having sex during a Zoom court hearing last week after leaving his computer camera on.

The judge presiding over the virtual hearing branded lawyer Hector Paredes Robles a disgrace for his X-rated public performance in central Peru on Tuesday. pic.twitter.com/1zdIdGjEO9

— MassiVeMaC (@SchengenStory) February 1, 2021