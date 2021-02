Ogni pomeriggio torna l’appuntamento con il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile: i numeri del contagio da Covid in Italia

La fotografia sulla pandemia da Coronavirus in Italia arriva ogni giorno con i dati ufficiali della Protezione Civile e del Ministero, che InstaNews vi illustra in diretta.

Da quasi un anno l’Italia è stata colpita dalla pandemia. E ogni giorno puntuale verso le 17 la Protezione Civile fornisce i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Per leggere il bollettino dell’8 febbraio potete cliccare qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 9 febbraio 2021

Totale casi: 10.630 contagiati

Morti: 422

Tamponi: 274.263 Dimessi/Guariti: 15.827 Ricoverati: -15

Terapie intensive: +0

Tasso di positività: 3,9% (-1,6%)

Vaccinati totali: 2.659.849

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Qui di seguito tutti i dati relativi ad ogni singola regione, con una tabella complessiva e il dettaglio dei singoli territori. Vediamo insieme l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +1.625

Veneto: +707

Piemonte: +619

Campania: +1.274

Emilia Romagna: +977

Lazio: +847

Toscana: +453

Sicilia: +744

Puglia: +681

Liguria: +257

Friuli Venezia Giulia: +271

Marche: +270

Abruzzo: +241

Sardegna: +81

P.A. Bolzano: +721

Umbria: +375

Calabria: +188

P.A. Trento: +164

Valle d’Aosta: +14

Basilicata: +106

Molise: +21

Approvato e rimodulato il nuovo piano vaccinazioni anti-Covid 19 in Italia per la fase 2 e rivolto a sei categorie specifiche. La prima è quella dei “soggetti estremamente vulnerabili” per particolari patologie, di tutte le età. A seguire, i soggetti tra i 75 e i 79 anni e poi quelli tra i 70 e i 74 anni

Po arriveranno i soggetti con particolare rischio clinico tra i 16 e i 69 anni. In ultimo, le persone tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aggravano il rischio clinico e le persone tra i 18 e i 54 anni senza aumentato rischio clinico. Solo a questi ultimi sarà inoculato il vaccino AstraZeneca mentre tutti gli altri riceveranno quello Pfizer o Moderna secondo le disponibilità.