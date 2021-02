Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Qui di seguito tutti i dati relativi ad ogni singola regione, con una tabella complessiva e il dettaglio dei singoli territori. Vediamo insieme l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +895

Veneto: +442

Piemonte: +483

Campania: +1.189

Emilia Romagna: +1.273

Lazio: +782

Toscana: +523

Sicilia: +478

Puglia: +377

Liguria: +220

Friuli Venezia Giulia: +106

Marche: +171

Abruzzo: +184

Sardegna: +56

P.A. Bolzano: +255

Umbria: +190

Calabria: +142

Valle d’Aosta: +13

P.A. Trento: +66

Basilicata: +15

Molise: +84

Oggi nel Lazio è partita la campagna vaccinale contro il Covid-19 per gli Over 80 che in altre regioni invece scatterà più avanti. Alcune la prossima settimana oppure tra il 21 e il 22 febbraio. Altre invece, come la Lombardia, hanno deciso di terminare prima tutta la fase 1 e poi dedicarsi anche alla popolazione anziana.