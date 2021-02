Manuela Ferrera accusa Paolo Brosio: “Mi hai guardato il sedere e hai fatto apprezzamenti”. Polemiche nella puntata di Live – Non è la D’Urso

Rovente polemica e scambi di accuse nello studio di Live – Non è la D’Urso, di domenica 7 febbraio. C’è stato un acceso litigio tra Paolo Brosio, il giornalista super cattolico e devoto alla madonna, la sua fidanzata Maria Laura De Vitis e Manuela Ferrera. Quest’ultima è la pimpante showgirl amante di molti calciatori famosi, tra cui Gonzalo Higuain.

La Ferrera ha esplicitamente accusato il giornalista di aver provato a tradire la sua fidanzata con lei. Di portarsela a letto, insomma. Brosio, secondo la Ferrera, avrebbe fatto apprezzamenti e tentato perfino di baciarla. Durante la puntata di ieri c’è stato il chiarimento nella famosa ascensore, con tanto di parole grosse.

Live – Non è la D’urso: Manuela Ferrera contro Paolo Brosio: “Hai provato a baciarmi”. La fidanzata lo difende

La fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis (ribattezzata “Topolina”) ha difeso il suo compagno, pretendendo le scuse della modella, che invece ha replicato pretendendo lei – a sua volta – le scuse. “Paolo Brosio mi ha dato della poco di buono, come una donnaccia. Eppure mi ha aspettata fuori il mio camerino, mi ha chiesto il numero di telefono. Ha pure tentato di darmi un bacio”.

Ma le accuse non sono finite qui: la showgirl accusa di essere stata insultata dalla fidanzata di Brosio, il quale nega tutto. “Io ti ho solo dato un bacio sulla guancia – afferma l’ex inviato di Tangentopoli – il mio camerino era vicino al tuo, questo non vuol dire che ti ho aspettata”. La Ferrera ha insistito, parlando di numerosi apprezzamenti (anche pesanti) e di un continuo fissare del suo sedere da parte del buon Brosio, che ha dovuto fare i conti con gli sguardi inviperiti della sua fidanzata, a dir poco adirata per l’imbarazzante polemica davanti le telecamere.