Povia in lutto: è morto suo padre. L’annuncio arriva direttamente dal cantautore, attraverso i suoi social. Il singolare messaggio d’addio

Gravissimo lutto per il cantante Povia, molto amato dal pubblico e vincitore di Sanremo nel 2006. E’ stato lui stesso a dare l’annuncio su Instagram: il cantautore lombardo ha postato una foto con lui e suo papà da giovane, che teneva Povia tra le sue braccia da piccolo. Messaggio toccante e carico di tristezza per l’artista, che ha voluto ricordare il genitore con parole semplici, ma cariche di stima e di affetto: “Ciao papà, sei stato un grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare”.

Il cantautore ricordava spesso come il suo unico vero mito sia stato il suo padre. Una frase che ha ripetuto anche dopo aver vinto Sanremo nel 2006, toccando l’apice del suo successo. “Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti”, ha scritto Povia nel post sul social network.

Il padre di Povia è morto a 88 anni, non sono state rese note le cause del decesso. E’ sempre stato definito dal figlio come una persona buona e gentile: di lui si sa che fu operato lo scorso anno. Un’operazione piuttosto difficile, ma l’uomo si era ripreso bene. Povia è un personaggio eccentrico: nelle sue canzoni, anche se presentate con melodie molto orecchiabili e gradevoli, toccava spesso temi molti scottanti e complicati da affrontare.

Dal tradimento all’omosessualità. Proprio su questo tema Povia è stato al centro di polemiche, visto che – secondo qualcuno – in una sua canzone (“Luca era Gay“) faceva trasparire che dall’omosessualità si poteva “guarire”. Incurante delle polemiche, Povia ha proseguito per la sua strada, esprimendo le sue posizioni forti e dividendo il pubblico tra “odiatori” ed estimatori. Dal punto di vista artistico, invece, negli ultimi anni il cantautore è finito un po’ nell’ombra, ma rimane molto attivo sul suo canale Instagram.