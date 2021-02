GF Vip, altre polemiche nella casa del Grande Fratello: Tommaso Zorzi riporta una frase detta dagli autori riguardo Giulia Salemi, e i fan della showgirl si arrabbiano sul serio

Nella casa del GF Vip ci si avvia lentamente alla finale, ma le polemiche e gli odi reciproci non cessano. Tiene banco, in questi giorni, l’ormai “guerra” tra l’amatissimo Tommaso Zorzi e la bella Giulia Salemi. I due erano molto amici (già prima di entrare nella casa del Grande Fratello) ma qualcosa nelle ultime settimane si è rotto, tanto da rendere i due carismatici protagonisti del reality veri e propri nemici.

A quanto pare è la donna che sta sentendo di più la pressione, visti i numerosi pianti e sfoghi degli ultimi giorni. E l’ultima puntata di questa annosa disputa è arrivata l’altro giorno, quando Zorzi avrebbe riportato al gruppo una frase detta dagli autori della trasmissione su Giulia Salemi. Una considerazione che ha fatto arrabbiare molto Giulia e il suo “fidanzato” (almeno nella casa) Pierpaolo.

GF Vip, è “guerra” per una frase sul vino su Giulia Salemi

Ma cosa è accaduto? Il buon Zorzi ha chiesto e ottenuto dagli autori una bottiglia di vino, che è andato poi a bere in magazzino assieme ai suoi “amici”, escludendo ovviamente Giulia e il suo Pierpaolo. A quel punto la donna ha detto “Anche Zenga fa parte della combriccola”, anche se poi si è finito a dire che Tommaso non avrebbe invitato la Salemi, in quanto lei tende a bere un po’ troppo e – di conseguenza – sentirsi poco bene.

Una considerazione diffusa dallo stesso Tommaso dopo che è stato chiamato in confessionale: l’influencer ha fatto capire che la “difficoltà” di Giulia a reggere l’alcol sia stata una frase detta direttamente dagli autori. Frase che non ha fatto piacere alla coppia e nemmeno ai tantissimi fan di Giulia, che si sono infuriati accusando Tommaso di mettere zizzania ed essere vittima di una forte gelosia nei confronti della Salemi.