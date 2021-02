Riportiamo anche i dati relativi ad ogni singola regione, con una tabella complessiva e il dettaglio dei singoli territori. Valutiamo insieme l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia:



Veneto:

Piemonte:

Campania:

Emilia Romagna:

Lazio:

Toscana:

Sicilia:

Puglia:

Liguria:

Friuli Venezia Giulia:

Marche:

Abruzzo:

Sardegna:

P.A. Bolzano:

Umbria:

Calabria:

P.A. Trento:

Valle d’Aosta:

Basilicata:

Molise:

Un weekend tutto in giallo in buona parte d’Italia, ma ci sono comuni che hanno chiesto di diventare zona rossa oppure sono stati costretti a farlo. I casi maggiori in Umbria che ha un indice Rt ben superiore a quota 1. La zona rossa umbra è stata decisa dopo un’ordinanza firmata dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, nella serata di sabato 6 e sarà valida per due settimane. Interessa tutta la provincia di Perugia oltre ai comuni ternani di Amelia, Attigliano, Montegabbione, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina e San Venanzo.

Zona rossa dall’8 febbraio anche in Abruzzo nei comuni di San Giovanni Teatino, Atessa (Chieti) e Tocco da Casauria (Pescara) mentre in Toscana tocca a Chiusi, in provincia di Siena. E ancora, a

Corzano (Brescia), più di 100 dei 1400 abitanti sono risultati positivi al Coronavirus, in particolare alla variante inglese. Quindi scuole chiuse almeno fino al 15 febbraio. Infine in Campania il comune di Piaggine, in provincia di Salerno, sarà zona rossa almeno fino al 13 febbraio.