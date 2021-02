Paura per Enrico Brignano, periodo buio: ‘Tra ospedali, flebo e digiuni’. Un periodo non facile per il comico attore. Lo racconterà a Rai 1

A Rai 1, oggi domenica 7 febbraio 2021, appuntamento per un’altra puntata di “Da noi… a ruota libera”. Ospite, tra gli altri, l’attore comico Enrico Brignano. Il romano è stato visto in tv in questi giorni col suo nuovo spettacolo, e quella di oggi sarà l’occasione per una chiacchierata con lui e fare il punto sulla sua vita.

In particolare, Brignano ha fatto i conti con un periodo difficile dopo la morte dell’adorato amico e maestro Gigi Proietti, morto lo scorso anno. Ma non è stato l’unico evento negativo per il simpatico attore. La moglie Flora Canto, ex protagonista di Uomini e Donne, ha avuto un momento difficile, dovendo ricorrere a cure ospedaliere.

Enrico Brignano racconterà l’amore della sua vita

Brignano racconterà innanzitutto come è nato l’amore con sua moglie, ex di Filippo Bisceglia, ex conduttore di Temptation Island. La differenza di età tra Brignano e la sua compagna è notevole, ma non è mai stato un problema. Nel 2017 è nata la loro prima figlia Martina, e la loro storia prosegue con serenità. Purtroppo, a minare la felicità familiare dei problemi di salute per Flora, che ha sofferto in sequenza di appendicite (operata d’urgenza) ma anche di ernia e colecisti.

Dopo un periodo travagliato la donna si è ripresa bene, e il “tour de force” negli ospedali sembra finalmente finito. Brignano ha sempre mostrato di avere grande intesa con la moglie: i due furono protagonisti di una puntata di Affari tuoi, che ebbe molto successo. E proprio di questo parlerà Brignano, tra dolori e sofferenza, ma anche la gioia per l’amore della sua famiglia.