Puntata spumeggiante a ‘Domenica in’, la padrona di casa Mara Venier costretta a mandare il video delle Gemelle Kessler per un problema all’occhio. Prima chiarisce eventuali equivoci con il professor Pregliasco.

Come tutte le domeniche l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 è iniziato da pochi minuti. Mara Venier, come al solito, apre il pomeriggio in sua compagnia con il punto sulla pandemia Covid. Oggi a farle compagnia il professor Pregliasco. L’argomento in questione in apertura è il vaccino, il punto della situazione in Italia e grazie al collegamento da Monaco di Baviera delle gemelle Kessler, fare un paragone con la Germania. Proprio quando le bellissime sorelle stavano raccontando la loro situazione, la conduttrice manda un servizio video che a detta sua: “era programmato tra un po ma lo vorrei mandare subito se la regia è pronta“. Il motivo? sicuramente la stima e l’affetto che gli italiani hanno per le Kessler è ancora alto e immutato nel tempo , ma la ragione del lancio ‘precoce’ lo confessa Mara stessa.

Mara Venier: ” Non le sto facendo l’occhiolino, ho un calazio… anzi due”

In realtà il motivo è semplice e lo confessa prima del lancio Mara Venier. Innanzitutto si giustifica con l’esimio virologo per la digressione dall’argomento, serio e complicato, a frivolezze ma confessa che è quello di cui si ha bisogno di tanto in tanto per sdrammatizzare. Poi confessa all’imbarazzato professor Pregliasco: ” volevo dirle una cosa, io la sto guardando e…non è che le faccio l’occhietto, no.. perchè lo voglio chiarire – mentre ride – ma purtroppo ho un problema all’occhio, come si chiama?” chiede al professore che le conferma, un po rosso in volto,: “calazio”

La bellissima conduttrice, già con il fazzoletto in mano dice: “AH si calazio, ne ho due di calazzi dentro l’occhio per cui…” e continua “siccome vedevo che lei mi guardava un pò così…” ha preferito chiarire. Il sogno d’amore del professor Pregliasco infranto, per fortuna si è potuto consolare con il video delle gemelle Kessler