A “Domenica In” da Mara Venier saranno ospiti i “The Kolors” con il loro leader Stash che parlerà della loro ultima canzone, omaggio a Vasco

Tra i tanti ospiti della puntata di oggi, domenica 7 febbraio 2021, di Domenica In, ci saranno anche i “The Kolors”, con il loro leader, il carismatico e simpaticissimo Stash. La band si esibirà sul palco dello studio “Fabrizio Frizzi” a Roma e farà una lunga chiacchierata con la “regina della domenica”.

In particolare, il gruppo e Stash racconteranno la loro vita professionale in questo periodo di pandemia (e i tanti problemi che gli artisti stanno affrontando) e come vogliono rilanciarsi. In particolare, il gruppo presenterà la loro ultima canzone, un vero e proprio omaggio al grande Vasco Rossi, come dichiarato dallo stesso Stash in una intervista su fanpage.it: “Me l’ha detto Vasco, siamo solo noi. La frase ‘siamo solo noi’ se la metto in un pezzo ha una sola paternità: Vasco, e mantenere una coerenza sonora con quello è il nostro messaggio, stimolare qualcosa è il nostro obiettivo: stimolare il ricordo, la nostalgia nell’ascoltatore”

Il gruppo, reduce da una vittoria trionfale ad “Amici” di Maria De Filippi, presenterà il suo nuovo brano.

Il titolo è “Mal di gola“, che spera di ripercorrere lo stesso grande successo di “Pensare male”, una hit che ha spopolato nelle due scorse stagioni. Stash e i suoi compagni di viaggio si racconteranno a Mara Venier: ad esempio come quando venivano perennemente liquidati e bocciati dai discografici. Molti di essi definivano il loro genere (un mix di funky e rock) come bollito e non funzionale ai gusti della platea italiana.



E invece, anche grazie al reality di Canale 5, i The Kolors hanno potuto mostrare il loro stile originale, ma soprattutto la capacità di stare sul palco e la loro indiscutibile bravura tecnica, a partire dalle doti musicali di Stash, che oltre a essere un valido cantante è anche un brillante musicista.