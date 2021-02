Paolo Conticini e Veronica Pivetti di nuovo insieme: torna “Provaci ancora, Prof”? Centinaia di commenti entusiasti sotto la foto pubblicata

La Fiction sulla tv pubblica sarà la grande protagonista della puntata di oggi di Da noi.. a ruota libera, l’appuntamento televisivo di Rai 1. Tra gli ospiti due attori molto apprezzati dal pubblico, Veronica Pivetti e Paolo Conticini. La coppia è stata protagonista dell’apprezzatissima serie tv “Provaci ancora Prof”, in onda da ben 12 anni (dal 2005 al 2017) con la Pivetti protagonista assieme a Conticini.

Una fiction che ha sempre avuto un enorme successo, ma che ormai manca sugli schermi da 4 anni. Si parlerà proprio del futuro della serie, che potrebbe tornare per la gioia di tanti telespettatori e fan della fiction. Paolo Conticini, infatti, ha pubblicato una foto assieme a Veronica Pivetti e ha promesso di dover fare un annuncio.

Torna “Provaci ancora Prof”. L’annuncio a Da noi.. a ruota libera

Ovviamente non c’è altra ipotesi: la nuova stagione di “Provaci ancora prof” sta davvero arrivando, e probabilmente ne sapremo di più oggi a Da noi.. a ruota libera nel salotto di Rai 1. Sarebbe l’ottava stagione dell’amatissima fiction, apprezzata sia dagli adulti che dai giovani. E come questa serie sia apprezzata si capisce dall’ondata di commenti sotto il post di Conticini: centinaia in pochi minuti, con tanti che vogliono sapere la data della prima puntata.

Tra gli attori anche la “piccola” Ludovica Gargari, nel ruolo di Livetta, che ormai ha raggiunto i 23 anni di età. Anche lei ha commentato il post, non senza una certa sorpresa. Segno che il suo personaggio, evidentemente, non è previsto nella nuova stagione. Pazienza, seguirà la fiction da spettatrice. L’importante è che l’inossidabile e affiata coppia formata da Conticini e Pivetti continuerà a essere protagonista.