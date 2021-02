Domenica In, ospite Nunzia De Girolamo il terribile retroscena: “Ho pensato di buttarmi dalla finestra, devo ringraziare mia figlia”

E’ una puntata davvero interessante, quella di “Domenica In” che andrà in onda oggi, domenica 7 febbraio 2021. Tra i tanti ospiti della padrona di casa, Mara Venier, ci sarà anche l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, che lasciato il mondo della politica si è rituffata nella sua attività di giornalista. Ora, si prepara a condurre un programma, che si chiamerà “Ciao Maschio” e che andrà in onda su Rai 3 dal 13 febbraio.

La De Girolamo ha avuto una lunga carriera politica: dal 28 aprile del 2013 al 27 gennaio del 2014 è stata ministra delle politiche agricole alimentari e forestali del governo con Enrico Letta presidente del Consiglio. Deputata per due legislature, la XVI e la XVII con Forza Italia, ora è uscita dal parlamento ed è tornata alla sua “vecchia” vita. La brillante donna si racconterà oggi a “Domenica In”, da Mara Venier.

A ‘Domenica In’ Nunzia De Girolamo racconterà del suo rapporto con Massimo Giletti

In particolare, la 45enne campana si soffermerà sull’amore per la figlia Gea, nata dal matrimonio col marito Francesco Boccia, attuale ministro del governo dimissionario e anche lui in politica da anni con il Partito Democratico. “Stavo per buttarmi dalla finestra – ha confessato la De Girolamo – un gesto folle ed estremo perché volevo sensibilizzare questo paese sulla discriminazione femminile”. L’ex ministra racconterà come la sua trasmissione, “Ciao Maschio”, parlerà delle difficoltà che hanno gli uomini a spogliarsi delle loro corazze e a rapportarsi con donne che spesso hanno vite difficili.

Rapporti complicati, che spesso li disorientano. Ospite della prima puntata sarà Massimo Giletti, il noto giornalista di La7, che è stato molto chiacchierato in passato proprio per una presunta relazione con la De Girolamo. Il gossip nacque per una foto dei due scattata per gioco in un backstage, dove Giletti baciava la gamba della donna. Uno scatto scherzoso, ma che accese molte voci e illazioni, sempre smentite con fermezza dai due, che sono soltanto colleghi ed amici.