Domenica In le gemelle Kessler, inseparabili anche dopo la morte. La decisione bizzarra di Alice ed Ellen Kessler

Una puntata molto promettente, quella di Domenica In, che andrà in onda oggi alle 14. Tra i tanti ospiti della “zia degli italiani”, Mara Venier ci saranno anche le “mitiche” gemelle Kessler. Per chi non lo sapesse, magari i più giovani, Alice ed Ellen Kessler sono state un vero e proprio mito della tv italiana degli anni ’60.

Ballerine e showgirl simpatiche ed attraenti, lanciarono il famosissimo “Da Da Umpa”, una canzoncina accompagnata da un ballo che metteva in evidenza le loro lunghissime gambe. Le Kessler diventarono così famose da rappresentare un vero e proprio “sogno erotico” di molti italiani. Il fascino delle gemelle fu irresistibile per molti anni, e loro due, inseparabili, erano molto richieste su ogni schermo.

Le gemelle Kessler a “Domenica In” racconteranno la loro particolare scelta per il futuro

Sempre insieme, sia in pubblico che in privato, le sorelle hanno deciso di non sposarsi e non avere figli. Come hanno sempre fatto vivono anche oggi assieme, e dopo i fasti degli anni ’60 e ’70 si sono ritirate a vita privata. Erano celebri per le loro lunghe gambe (ben 105 cm) e oggi da Mara Venier (rigorosamente insieme) racconteranno gli anni degli incredibili successi e la loro vita al giorno d’oggi.

Ma soprattutto, le due gemelle riveleranno una particolare decisione, che farà sicuramente discutere Mara Venier e il suo pubblico. Le Kessler, infatti, hanno deciso che una volta passate a miglior vita vorranno condividere la stessa urna funeraria. Una decisione particolare, che fa trasparire come, forse, ci sia il desiderio di entrambe di morire insieme. Esattamente come hanno vissuto. Ellen e Alice Kessler lo racconteranno in un’intervista toccante.