Domenica In: anticipazioni e ospiti dei oggi domenica 7 febbraio 2021. Arrivano Giorgio Panariello e Marco Giallini

A Domenica In sarà una puntata molto intensa, quella di oggi, domenica 7 febbraio. Tra i tanti ospiti di Mara Venier sono attesi la “neo” coppia formata da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il popolare attore romano e l’amato comico toscano sono i protagonisti dello show di Rai 3, “Lui è peggio di me”.

Il programma doveva andare in onda giovedì scorso, ma è stato rimandato di una settimana (appuntamento l’11 gennaio, sempre di giovedì) a causa della crisi di governo e della decisione di mandare in onda una trasmissione speciale su Mario Draghi. Il presidente del Consiglio incaricato, che sta formando un nuovo governo, ha “rubato” il posto alla coppia di attori, che dovranno attendere per il loro debutto televisivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

Panariello e Giallini da Mara Venier a “Domenica In”

E’ stato lo stesso Panariello a darne l’annuncio nei giorni scorsi, spiegando il motivo del rinvio del loro show. Oggi i due si racconteranno dalla “zia” Mara Venier rivelando anticipazioni sul loro programma e raccontando aneddoti simpatici sulla loro carriera ma anche della vita privata. Giallini e Panariello racconteranno anche come è nata la loro partnership lavorativa, e di conseguenza, la loro amicizia.

Appuntamento quindi a giovedì su Rai 3, con la prima puntata di “Lui è peggio di me”, saranno presenti molti ospiti. Tra questi molti amici e colleghi dei due padroni di casa: Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia, solo per citarne alcuni.