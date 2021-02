Claudio Amendola ha ereditato la passione per il mondo dello spettacolo dai genitori: il padre è stato il doppiatore italiano più famoso



Se Claudio Amendola con gli anni è diventato uno degli attori più amati dal pubblico italiano lo deve alla sua bravura. Ma se ama il mondo della tv e del cinema è certamente merito dei suoi genitori: Ferruccio Amendola e Rita Savagnone infatti sono stato tra i doppiatori più apprezzati nella storia del cinema in Italia.

Ai più giovani forse il nome di Ferruccio Amendola, scomparso 20 anni fa per un tumore alla gola, non dice molto. Ma è stato anche grazie alla sua voce se molti film hollywoodiani sono diventati un culto in Italia. Negli anni ha prestato il suo timbro caldo e avvolgente ad attori come Robert De Niro (Taxi Driver, Il cacciatore, Toro scatenato, C’era una volta in America, Heat – La sfida), Sylvester Stallone (dal secondo al quinto ma anche in Rambo) e Dustin Hoffman. E ancora, Al Pacino, Tomas Milian e molti altro.

Poco dopo la sua morte, Claudio lo ha ricordato così: “Un uomo che ha avuto un grande successo ma se lo è sudato e meritato. Sono tutte persone per i quali papà è uno di casa e io spero che ai funerali vengano in tanti a salutarlo per l’ultima volta”. E aveva ricordato che lui, più dei due fratelli, lo doveva ringraziare perché gli aveva insegnato il mestiere e gli aveva così salvato la vita, insegnandogli tutti i segreti del mestiere.

Claudio Amendola ospite speciale a C’è posta per te: per lui è quasi un derby

Questa sera, sabato 6 febbraio, su Canale 5 la quinta puntata di C’è Posta per Te avrà tre ospiti speciali come succede da sempre nel people show di Maria De Filippi. Uno sarà Claudio Amendola che praticamente dal giorno in cui è nato, nel 1963, tifa Roma e non l’ha mai nascosto. Ma gli altri due scelti da Queen Mary sono Ciro Immobile, bomber della Lazio, e la moglie Jessica Melena.

Non sappiamo se dietro le quinte del programma Amendola e Immobile si siano incrociati e scambiati delle frecciatine sulla loro carriera. Ma certo per l’amatissimo attore romano tornare a Canale 5 è un bel tutto al cuore. Con Mediaset infatti ha girato una delle fiction che più gli hanno dato soddisfazione, ‘I Cesaroni’, ma in realtà manca da tempo in una produzione del ‘Biscione’. Anche il suol ultimo successo, ‘Nero a metà, infatti, è stato trasmesso da Rai 1.