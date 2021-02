Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: la sua frase su una nota coppia musicale è stata giudicata troppo grave

Aveva già rischiato grosso nei giorni scorsi con quella parola di stampo razzista criticatissima sul web, non solo da Mario Balotelli. Ma ora Alda D’Eusanio è ufficialmente fuori dal Grande Fratello Vip con effetto immediato e senza nemmeno la possibilità di giustificarsi in diretta.

Mediaset infatti ha deciso di espellerla dal reality di Canale 5 e lo ha fatto sapere con un comunicato ufficiale: “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”. Il suo comportamento è definito “grave e imperdonabile”, tanto più che la giornalista Rai conosce molto bene sia il mondo della televisione che quello del gossip.

Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip pic.twitter.com/Vrn1eEFuQQ — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 6, 2021

Un conto è fare dei pettegolezzi, un altro pronunciare frasi e accuse pesanti come quelle che la D’Eusanio ha detto parlando di Laura Pausini e del suo compagno, Paolo Carta. La produzione avrebbe anche potuto aspettare lunedì prossimo, per pronunciarsi in diretta, ma ha voluto dare un segnale forte di fronte ad una situazione incresciosa e che rischiava di compromettere anche gli ascolti.

GF Vip, Alda D’Eusanio espulsa: quelle accuse al marito di Laura Pausini finiranno in tribunale

Ma quali sono le frasi che hanno incastrato Alda D’Eusanio? La conduttrice, dentro al Grande Fratello Vip da meno di due settimane, ha fatto una rivelazione inquietante sulla vita privata di Laura Pausini e del compagno, Paolo Carta mentre stava passando una sua canzone. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pare la crocchi di botte”. Tutti ripreso, tutto ascoltato oltre che in casa anche dal pubblico.

I guai per Alda però sono soltanto cominciati. Se ha dovuto lasciare in fretta il reality, la vicenda finirà in tribunale. Nella giornata di oggi infatti la Pausini e il compagno hanno diffuso via social un comunicato per anticipare le loro prossime mosse. Intanto hanno contestato il fatto che sia stato permesso far pronunciare frasi così pesanti e gravi in una trasmissione così seguita.

E poi proseguono così: “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia . È una cosa molto grave e insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci”. Se arriverà un risarcimento, sarà devoluto alle associazioni contro la violenza sulle donne.