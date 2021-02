Seguite in diretta tutte le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi sabato 6 febbraio. I numeri vincenti dalle ore 20

Puntuale anche oggi torna il nostro appuntamento dal vivo con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto. Seguite in tempo reale tutte le estrazioni e scoprite i numeri estratti. Potreste essere tra i fortunati vincitori dei montepremi messi in palio.

Nell’ultima estrazione di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto del 4 febbraio ancora una volta nessun ‘6’, con il Jackpot che sale a 103,1 milioni di euro, il settimo premio più alto nella storia del gioco. Centrato un solo ‘5’ che ha fruttato 195.911,05 euro a Spinazzola (in provincia di Barletta-Andria-Trani), la più alta di quest’anno con un 5.

La vincita più alta al 10 e Lotto invece è stata a Montecatini Terme, con una combinazione di 10 numeri di cui 9 indovinati, che ha fruttato 100mila euro. Un altro 9 da 20mila euro a San Giorgio a Cremano (Napoli) e poi 13mila euro finiti a Cavallino Treporti (provincia di Venezia).

Diretta numeri e simboli estratti il 4 febbraio 2021

L’estrazione dei numeri comincia a partire dalle ore 20 e potrete assistere in tempo reale. In questo periodo a causa delle norme anti-Covid alcune ruote saranno però estratte in leggero ritardo. Perciò ìi risultati completi arriveranno dopo le 21.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE: 36 49 66 61 76 50

Numero Jolly 82

Superstar 87

ESTRAZIONI DEL LOTTO

BARI 28 22 88 83 70

CAGLIARI 35 07 52 72 77

FIRENZE 19 25 58 65 35

GENOVA 31 52 87 27 71

MILANO 32 22 27 14 28

NAPOLI 75 19 28 80 62

PALERMO 36 78 82 86 45

ROMA 68 50 73 11 67

TORINO 26 36 53 52 21

VENEZIA 49 61 02 12 47

NAZIONALE 62 27 05 57 19

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote oggi saranno estratte solo dopo le v21**

10ELOTTO, I NUMERI

7 19 22 25 26

28 31 32 35 36

49 50 52 58 61

68 75 78 87 88

Numero Oro 28

Doppio Oro 28 22

SIMBOLOTTO

Ruota di Cagliari: