Belen Rodriguez, in una lunga intervista a “Chi”, ha parlato della sua seconda gravidanza e del suo compagno Antonino Spinalbanese

Belen Rodriguez rompe il silenzio e finalmente conferma le indiscrezioni che la volevano incinta del suo fidanzato Antonino Spinalbanese. La showgirl era al centro del gossip da molte settimane ormai e le voci di una nuova gravidanza hanno alla fine trovato conferma: del resto non era sfuggito ai suoi followers un braccialetto antinausea in una delle sue foto recenti.

La bella presentatrice ha parlato di questo lieto evento nella sua vita in una lunga intervista al settimanale “Chi”, spiegando di essere entrata nel quinto mese della gravidanza e di come sta vivendo questa situazione. “Non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo”, ha detto Belen riferendosi alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, con cui ha avuto il primo figlio Santiago.

Per lei, infatti, era inconcepibile avere due figli con due uomini diversi. Ma poi la passione l’ha travolta ed ora è pronta di nuovo a diventare mamma, affrontando la gravidanza con una consapevolezza ed una maturità diversa.

Belen Rodriguez parla del suo Antonino: “E’ un uomo gentile”

Belen e Antonino hanno infatti deciso di avere un figlio dopo quattro mesi di relazione. Lei, fin dal primo momento, ha vissuto questa storia in modo diverso. Abituata ad essere corteggiata ed avere relazioni con persone influenti e dello spettacolo, la showgirl era invece imbarazzata il giorno del primo bacio con l’hair stylist.

“Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile”, ha detto Belen nell’intervista.

E anche Antonino sembra essere innamoratissimo. E soprattutto è rimasto sorpreso dalla sua “bella”: “Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato. È la persona più sincera che abbia mai conosciuto”