Belen Rodriguez sta mandando degli indizi ai suoi fan su Instagram per confermare la seconda gravidanza? Ecco che cosa hanno scoperto loro sul noto social fotografico.

Belen Rodriguez è tornata ad essere la regina indiscussa della cronaca rosa. Da qualche tempo a questa parte, infatti, la bella modella argentina è tornata a far parlare di sé. In quanto è trapelata in rete la notizia che la vedrebbe in dolce attesa del suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese.

L’ex moglie di Stefano De Martino non si è mai sbilanciata più di tanto. Senza confermare o smentire le voci che la vedrebbero aspettare un secondo figlio dopo la nascita del piccolo Santiago, nato dalla sua unione con il bel conduttore partenopeo. I fan però, nonostante lei non abbia commentato il gossip che la vede protagonista, sono convinti che lei sia realmente incinta in quanto sembrerebbe pubblicare piccoli indizi su Instagram che confermerebbero il tutto.

Belen Rodriguez: il bracciale contro la nausea non sfugge ai fan

Oltre a pubblicare una foto che la ritrae con un pancino sospetto, Belen nelle scorse ore ha pubblicato una stories in cui mostra la sua immagine allo specchio. Fin qui nulla di particolarmente eclatante, un semplice scatto come un altro che sembrerebbe non confermare proprio nulla. Peccato che ai fan della modella non è sfuggito quel piccolo dettaglio che confermerebbe confermare il tutto. Quale?

Nello scatto pubblico, l’ex di Stefano De Martino, che di recente ha sbugiardato un noto settimanale, ha indossato uno strano bracciale che è stato subito riconosciuto da chi ha l’occhio più attento. In quanto si tratta di un bracciale antinausea che spesso viene usato in gravidanza. Certo, è bene precisare che questo particolare oggetto non si usa soltanto in gravidanza, ma anche ad esempio quando si va in mare o si soffre di continue ansie.

Quindi potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza, in quanto la Rodriguez potrebbe soltanto soffrire di nausea, ma i fan sono convinti che più indizi facciano una prova a che lei li stia semplicemente informando a modo suo. Sarà realmente così?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez romperà il silenzio sulla gravidanza, smentendola oppure confermandola, o preferirà far restare il suo fedele pubblico ancora in attesa di conoscere la verità? Non ci resta che attendere ulteriori notizie. O indizi come nel caso che vi abbiamo appena citato.