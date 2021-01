Belen Rodriguez sbugiarda un noto settimanale e posta tutto sui social

Belen Rodriguez ha sbugiardato un noto settimanale sul suo profilo Instagram, che riportava alcune dichiarazioni mai rilasciate prima dall’ex di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip. Fin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, la bella modella argentina ha sempre fatto parte della cronaca rosa. A volte con episodi che le sono realmente accaduti, mentre spesso e volentieri i media amano inventare cose di lei che non corrispondono affatto alla realtà. In questo caso però lei interviene e smentisce tutto pubblicamente.

Qualche ora fa è avvenuto proprio un chiaro esempio di ciò, in quanto l’ex di Stefano De Martino ha deciso di pubblicare nelle sue Instagram stories alcune sue dichiarazioni, mai rilasciate, riportate su un noto settimanale, Oggi. Il settimanale mostra in copertina Belen che dichiara, con tanto di virgolettato, di essere incinta e di essere al settimo cielo. Beh queste dichiarazioni non sarebbero mai avvenute.

Belen Rodriguez ha sbugiardato il settimanale Oggi, smentendo tutto sulle stories.

Belen Rodriguez si scaglia contro Oggi: “Mai rilasciato dichiarazioni”

Belen, come anticipato, ha pubblicato il tutto nelle sue Instagram Stories, come potete notare in fondo all’articolo, precisando che lei non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione al settimanale. Quindi, quanto riportato sulla copertina dal magazine, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

“Volevo precisare che non ho rilasciato alcuna dichiarazione a nessun settimanale” ha esordito la showgirl. “Fake News“ ha aggiunto. I fan più attenti, però, hanno notato che la Rodriguez ha smentito soltanto le dichiarazioni riportate sul settimanale, ma non la notizia che la vedrebbe essere incinta. Tant’è che alcuni hanno notato un pancino sospetto, che andrebbe a confermare i gossip che la vedrebbero in dolce attesa. Sarà realmente così? Purtroppo per scoprirlo non ci resta che attendere, in quanto la bella modella argentina non ha alcuna intenzione, se non per smentire dichiarazioni, di parlare dei gossip sul conto.

Belen Rodriguez ha smentito il settimanale Oggi, ma i suoi fedeli sostenitori sono sempre più convinti che lei e Antonino Spinalbese stiano per diventare genitori.