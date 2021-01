Belen Rodriguez conferma la gravidanza? Quel dettaglio non lascia dubbi

Belen Rodriguez ha confermato la nuova gravidanza con l’hairstylist Antonino Spinalbese? Quel dettaglio nel suo nuovo post su Instagram sembra confermare tutti i sospetti dei fan.

Belen Rodriguez, tanto per cambiare, è finita di nuovo al centro del gossip. Il motivo? Recenti indiscrezioni vedrebbero la bella modella argentina diventare mamma per la seconda volta. Il fortunato sarebbe il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese.

Non è di certo un mistero che l’ex di Stefano De Martino abbia trovato la felicità al fianco del giovane hairstylist e non ha mai nascosto di provare per lui un forte sentimento che non riusciva a percepire da tanto tempo ormai, ma non si è mai sbilanciata in merito a questa possibile seconda gravidanza. Sul suo profilo Instagram però la modella ha pubblicato un elegantissimo scatto in bianco nero, che esalta sì tutta la sua bellezza ma anche una particolare parte del corpo che sembrerebbe confermare di essere in dolce attesa.

Belen è di nuovo incinta? I fan ora non sembrano più aver alcun dubbio, ecco che cosa hanno notato nell’ultimo scatto pubblicato.

Pancino sospetto per Belen Rodriguez: i fan non hanno dubbi

Nel vedere il nuovo post di Belen Rodriguez su Instagram i fan non hanno potuto fare a meno di notare che nella foto pubblicare, in cui la modella appare leggermente di lato, un pancino sospetto che lei non ha mai avuto prima.

Secondo i fan della bella modella argentina questo sarebbe una conferma della seconda gravidanza, ma non solo. La Rodriguez ha accompagnato allo scatto la parola LUCE che i suoi fedeli sostenitori non sta soltanto a significare il gioco di colore che nasce all’interno della foto, ma sono convinti che non sia stato scritto a caso perché sarebbe il nome della sua prima figlia femmina.

I fan hanno realmente colto gli indizi che Belen voleva consegnare loro oppure hanno semplicemente preso una cantonata facendosi condizionare dai gossip che girano sul web?

Purtroppo, visto che lei almeno per il momento non ha alcuna intenzione di parlare dell’argomento, non ci resta che attende. In quanto se Belen Rodriguez è davvero incinta si noterà prima o poi con il passare de mesi. No? Sicuramente qualora fosse di nuovo diventata mamma, non possiamo che farlo i nostri sinceri e sentiti auguri per questa nuova vita che porta in grembo.