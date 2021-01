Belen Rodriguez incinta, il clamoroso scoop arriva da ‘Novella 2000’. Fosse vero, sarebbe la vera svolta con Antonino Spinalbanese

Qual è l’unico scoop al momento capace di battere la nuova storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman? Forse la nuova gravidanza di Belen Rodriguez. E allora, eccola servita da ‘Novella 2000’. L’ultimo numero della rivista lancia in copertina uno scoop clamoroso: la showgirl argentina aspetta il secondo figlio ed è pronta a dare un fratellino o una sorellina a Santiago.

La rivista dice di avere ricevuto la notizia da fonti certe, anche se Belen per il momento non si pronuncia. Ma se così dovesse effettivamente essere, sarebbe una svolta importante nella sua storia d’amore con Antonino Spinalbanese cominciata l’estate scorsa. La Rodriguez infatti sarebbe al terzo mese di gravidanza (e anche per questo sta aspettando prima di confermare) ma lei e Stefano si sino lasciati prima dell’estate, quindi nessun dubbio sulla paternità.

Sarà stata anche la vicinanza forzata dovuta al lockdown, ma più probabilmente la voglia di aprire un capitolo nuovo della sua vita, questo eventualmente ce lo racconterà lei. Intanto però l’hair stylist milanese, entrato come una ventata d’aria fresca nella sua vita, sta assumendo un ruolo sempre più importante. Belen Rodriguez non le manda a dire, non l’ha mai fatto: aspettiamo qualche giorno e arriveranno conferme o smentite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez incinta, come è cominciata la storia d’amore con Antonino e cosa pensa De Martino?

Antonino Spinalbese è arrivato al momento giusto nella vita di Belen. Lo scorso agosto i due si sono conosciuti tramite amici comuni e hanno approfondito durante la vacanza della showgirl a Ibiza. Lui ha 25 anni, undici meno della Rodriguez, ma questo non è mai stato un problema soprattutto perché fin da subito è riuscito a farle dimenticare il dolore per la separazione da De Martino.

In una recente intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ Belen ha ammesso di averci riprovato fino in fondo, voleva che il suo matrimonio tornasse a funzionare al meglio ma così non è stato. E allora lei è fatta così, se vede che ogni sforzo è inutile, chiude la porta e lo fa per sempre. Poi l’ha riaperta ad Antonino, che piace molto anche a tutta la sua famiglia, ed è cominciata un’altra storia.

Ma Stefano De Martino che dice? La scorsa settimana ha raccontato le sue emozioni al settimanale ‘Chi’. “Ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento. Dobbiamo fare pace con questa visione ed evitare un termine così negativo… Ora sono felicemente scapolo. Il lockdown ha messo alla prova tutti, ma venivamo da una situazione che era già complessa. Ora cerchiamo di fare del nostro meglio”.