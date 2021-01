Vento di passione a Roma tra Diletta Leotta e Can Yaman: i due sono stati visti amoreggiare in un hotel della Capitale

Galeotta fu una storia su Instagram. Sembra esser stato proprio un post sul celebre social network a tradire Diletta Leotta che, secondo quanto riportato da varie fonti, avrebbe iniziato una relazione con il bellissimo Can Yaman.

La bionda conduttrice di Dazn, single ormai da tanto tempo dopo la fine della sua storia con Daniele Gravina, è sempre stata sulla bocca di tutti per quel che riguarda la sua vita privata. Varie le love story ed i flirt attribuiti alla showgirl, come ad esempio un’ipotetica relazione con Ibrahimovic questa estate.

Ora però le cose sono diverse, visto che la notizia era nell’aria già da qualche ora e a “metterci il carico” ci ha pensato anche la rivista “Chi” che ha pubblicato alcune fotografie dei due in atteggiamenti molto intimi.

Come potete vedere anche voi stessi dalle fotografie scattate tra i due sembra davvero essere scattata la scintilla. In realtà la prima ad aver fatto trapelare la notizia, senza rivelare però il nome della Leotta, era stata Anna Pettinelli che su RDS aveva dichiarato: “Can Yaman sta con un’italiana famosa, ragazzi posso dirvi che la fonte è certa”.

Diletta Leotta e quel post su Instagram poi rimosso

Ora le foto di Chi inchiodano i due che, come racconta la rivista, sono innamoratissimi e hanno passato insieme cinque giorni in un lussuoso hotel del centro di Roma. E sono moltissimi gli indizi che confermano quanto scritto da Chi.

L’attore turco è infatti nella Capitale per girare un nuovo spot diretto da Ferzan Ozpetek insieme a Claudia Gerini. Diletta lo avrebbe raggiunto in hotel per poi lasciarlo domenica quando si è diretta allo stadio Olimpico per la partita tra Roma e Inter.

Can Yaman era stato anche multato per un assembramento creatosi fuori dall’albergo proprio a causa della sua presenza. Ed indovinate chi ha documentato il tutto? Proprio lei, Diletta Leotta, che dalla sua camera aveva postato una storia su Instagram (poi rimossa).

Inoltre in un post sempre su Instagram la conduttrice si era mostrata sorridente e felice per aver ricevuto un mazzo di fiori nella sua camera d’albergo. Ora possiamo anche immaginare il mittente: il suo bel turco!