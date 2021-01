Covid-19, bollettino 12 gennaio 2021: dato confortante sui morti giornalieri

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Questi i dati specifici e i dati di ogni singola regione, con una fotografia complessiva e poi nel dettaglio quella dei singoli territori. Analizziamo l’aumento dei contagi rispetto al giorno precedente.



Lombardia: in aggiornamento

Veneto:

Piemonte:

Campania:

Emilia Romagna:

Lazio:

Toscana:

Sicilia:

Puglia:

Liguria:

Friuli Venezia Giulia:

Marche: +687

Abruzzo:

Sardegna:

P.A. Bolzano:

Umbria:

Calabria:

P.A. Trento:

Basilicata:

Valle d’Aosta:

Molise:

Intanto dati confortanti arrivano dall’ultimo Sismg, il rapporto del sistema rapido di sorveglianza della mortalità giornaliera. Nel periodo tra il 16 e il 29 dicembre scorsi la mortalità in Italia è tornata a rispettare i valori di riferimento tanto nelle città del Nord che in quelle del Centro-sud. Non accadeva da due mesi, perché invece la mortalità era stata superiore alle previsioni nella maggior parte dei comuni italiani. I dati in questione includono ben 32 città italiane.