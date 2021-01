Superenalotto e Lotto 14 gennaio 2021: Jackpot e tutti i numeri utili

Superenalotto e Lotto 14 gennaio 2021: il Jackpot sale ancora e vi consigliamo i numeri utili per le vostre giocate nella prossima estrazione

Ancora nulla da fare: nessun ‘6’ nell’estrazione di martedì 12 gennaio 2021 del SuperEnalotto e il Jackpot sale adesso a 91,2 milioni di euro. Per controllare cosa è successo potete consultare le estrazioni in tempo reale del Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto del 12 gennaio in attesa della prossima estrazione.

A fare festa con la prima estrazione settimanale è stata Pomezia, in provincia di Roma. Qui infatti è stato giocato un ‘5+1’ da 585mila euro, presso il bar tabacchi Ruffini in via del Mare 73 D. In tutto invece sono stati 13 o giocatori che hanno centrato il ‘5’, ognuno dei quali ha vinto 14mila euro. E ancora, ai 6 ‘4stella’ sono andati 16mila euro. Come ricordiamo, l’ultimo ‘6’ pieno, da 59 milioni di euro, era stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari.

Estrazione del Lotto e del Superenalotto 14 gennaio 2021: tutti numeri ritardatari

Dopo le estrazioni del 12 gennaio 2021 tutto ancora in ballo dunque. Per agevolarvi il compito nelle giocate vi diamo un po’ di numeri. Partiamo dai ritardatari del Superenalotto che sono 83 (assente da 55 estrazioni), 27 (da 49), 4 (da 46), 63 (da 41), 73 (da 40), 28 (da 34), 17 (da 34), 44 (da 32).

I numeri ritardatari del Lotto, ruota per ruota invece sono:

Napoli 37 (manca da 137 estrazioni)

Napoli 1 (manca da 102 estrazioni)

Venezia 5 (manca da 91 estrazioni)

Bari 46 (manca da 89 estrazioni)

Milano 20 (manca da 84 estrazioni)

Bari 32 (manca da 83 estrazioni)

Genova 80 (manca da 82 estrazioni)

Venezia 59 (manca da 81 estrazioni)

Torino 13 (manca da 80 estrazioni)

Cagliari 35 (manca da 79 estrazioni)

Per ciascuna ruota indichiamo anche i tre numeri con il maggior ritardo:

Bari 46 (manca da 89 estrazioni) – 32 (da 83) – 33 (da 75)

Cagliari 35 (manca da 79 estrazioni) – 90 (da 77) – 77 (da 65)

Firenze 73 (manca da 75 estrazioni) – 77 (da 61) – 78 (da 58)

Genova 80 (manca da 82 estrazioni) – 77 (da 64) – 68 (da 58)

Milano 20 (manca da 84 estrazioni) – 70 (da 68) – 11 (da 60)

Napoli 37 (manca da 137 estrazioni) – 1 (da 102) – 30 (da 63)

Palermo 82 (manca da 76 estrazioni) – 68 (da 70) – 5 (da 59)

Roma 47 (manca da 78 estrazioni) – 26 (da 55) – 66 (da 54)

Torino 13 (manca da 80 estrazioni) – 24 (da 77) – 9 (da 59)

Venezia 5 (manca da 91 estrazioni) – 59 (da 81) – 11 (da 69)

Nazionale 66 (manca da 72 estrazioni) – 67 (da 70) – 70 (da 56)