Superenalotto e Lotto 21 gennaio 2021: Jackpot e tutti i numeri utili

Superenalotto e Lotto 21 gennaio 2021: Jackpot ancora in ascesa, i consigli e i numeri utili per le vostre giocate nella prossima estrazione

Ancora una volta nessun ‘6’ nemmeno nell’estrazione di martedì 19 gennaio 2021 del SuperEnalotto e il Jackpot sale adesso a 94,7 milioni di euro. Per controllare cosa è successo potete consultare le estrazioni in tempo reale del Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto del 19 gennaio in attesa della prossima estrazione.

L’ultima estrazione ha prodotto grandi vincite soprattutto in Campania con più di 180mila euro distribuiti con il solo Lotto. La vincita più alta ad Aversa, in provincia di Caserta: con 1 euro sulla ruota di Napoli, un giocatore ha centrato una quaterna da 120mila euro, più 12mila euro vinti con un’altra giocata su tutte le ruote.

A Casoria un terno secco da 22.550 euro, mentre in provincia di Caserta altre due vincite da oltre 13mila euro ciascuna (rispettivamente a Santa Maria Capua Vetere e Orta di Atella). Campania dominatrice anche nel 10eLotto: a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, centrato un 8 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso in tutto ha distribuito premi per oltre 32 milioni di euro, con un totale di 225,6 milioni da inizio anno.

Estrazione del Lotto e del Superenalotto 21 gennaio 2021: tutti numeri ritardatari

Dopo le estrazioni del 19 gennaio 2021 ancora intatte le possibilità di fare Jackpot. Per agevolarvi il compito nelle giocate vi diamo un po’ di numeri. Partiamo dai ritardatari del Superenalotto che sono 4 (da 49 estrazioni), 63 (da 44 estrazioni), 73 (da 43 estrazioni), 17 (da 37 estrazioni), 44 (da 35 estrazioni), 41 (da 30 estrazioni), 34 (da 30 estrazioni).

I numeri ritardatari del Lotto, ruota per ruota invece sono:

Napoli 37 (assente da 140 estrazioni)

Napoli 1 (assente da 105 estrazioni)

Venezia 5 (assente da 94 estrazioni)

Bari 46 (assente da 92 estrazioni)

Milano 20 (assente da 87 estrazioni)

Genova 80 (assente da 85 estrazioni)

Venezia 59 (assente da 84 estrazioni)

Torino 13 (assente da 83 estrazioni)

Cagliari 35 (assente da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota questi sono i tre numeri con il maggior ritardo:

Bari 46 (assente da 92 estrazioni) – 33 (da 78) – 19 (da 59)

Cagliari 35 (assente da 82 estrazioni) – 90 (da 80) – 77 (da 68)

Firenze 73 (assente da 78 estrazioni) – 77 (da 64) – 78 (da 61)

Genova 80 (assente da 85 estrazioni) – 77 (da 67) – 68 (da 61)

Milano 20 (assente da 87 estrazioni) – 11 (da 63) – 63 (da 60)

Napoli 37 (assente da 140 estrazioni) – 1 (da 105) – 30 (da 66)

Palermo 82 (assente da 79 estrazioni) – 68 (da 73) – 5 (da 62)

Roma 47 (assente da 81 estrazioni) – 26 (da 58) – 66 (da 57)

Torino 13 (assente da 83 estrazioni) – 24 (da 80) – 9 (da 62)

Venezia 5 (assente da 94 estrazioni) – 59 (da 84) – 11 (da 72)

Nazionale 66 (assente da 75 estrazioni) – 67 (da 73) – 70 (da 59)