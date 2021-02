Million Day martedì 9 febbraio, i cinque numeri vincenti. Vediamo insieme il montepremi e come partecipare all’estrazione

Un milione di euro in palio con una sola giocata: questo è il jackpot messo sul piatto ogni giorno con il Million Day, una delle novità più interessanti degli ultimi anni in mezzo ai giochi Lottomatica. Tutti i giocatori hanno la possibilità di vincere spendendo solamente 1 euro e azzeccando una combinazione di 5 numeri. Basterà infatti scegliere 5 numeri a piacere, tra 1 e 55, e poi metterli sulla schedina.

La settimana si è aperta per il Million Day con il 27 come leader dei numeri ritardatari, con 47 assenze. Alle sue spalle segue l’8 che manca da 41 turni e terzo troviamo il 53, assente da 31 turni. Mancano da molto però anche il 34 e il 18.

Il premio più alto del Million Day può andare solo a chi indovina i 5 numeri vincenti. In realtà però anche con 2, 3 e 4 numeri esatti sarà possibile vincere tutti gli altri premi minori. Sarà sufficiente consultare l’estrazione tutti i giorni, in programma attorno alle 19. Per fare un confronto con l’ultima estrazione, la combinazione vincente del 7 febbraio è stata questa.

Quando si vince:



5 numeri: 1000000 euro

4 numeri: 1000 euro

3 numeri: 50 euro

2 numeri: 2 euro

Million Day, estrazione del 9 febbraio 2021

Questi sono i numeri vincenti di oggi 9 febbraio: 25 – 26 – 28 – 29 – 30